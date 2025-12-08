Llega la colección más deseada de El Corte Inglés: abrigos, jerséis e incluso pantalones desde 19,99 €

Una vez pasadas ya las rebajas del Black Friday, podríamos pensar que los buenos precios y los chollos se han terminado. Sin embargo, la realidad es otra.

Marcas como October demuestran que todavía es posible renovar el armario sin gastar de más. Su colección otoño‑invierno 2025, disponible en El Corte Inglés, combina moda urbana, comodidad y buenos precios, adaptándose a todo tipo de cuerpos y estilismos.

Entre las prendas más destacadas encontramos piezas como abrigos, jerséis e incluso pantalones desde tan solo 19,99 euros y en una gran amplitud de tallas.

Parka larga acolchada. Ref. 5009401211538

Un claro ejemplo de ello es la parka larga acolchada que vende El Corte Inglés por 119,99 euros. Confeccionada en poliamida con relleno de poliéster, esta prenda ofrece abrigo y protección contra el frío urbano.

Además, destaca por su cuello subido y capucha fija con pelo sintético removible, lo que la hace versátil según las condiciones climáticas. Además, cuenta con bolsillos delanteros con cremallera y cierre frontal completo, pensados para mayor comodidad y funcionalidad.

Cazadora efecto ante. Ref. 5009219209138

Para quienes buscan una opción más ligera, la cazadora efecto piel combinada con capucha desmontable se presenta como una prenda urbana y moderna perfecta. Con un corte corto y detalles metálicos, combina estilo y funcionalidad.

La capucha desmontable permite adaptarla a distintas condiciones meteorológicas, mientras que su color negro clásico facilita múltiples combinaciones con otras prendas. Está disponible de XS a XXL, y por solo 89,99 euros, manteniendo así la filosofía de October de ofrecer moda asequible sin sacrificar el diseño.

Camiseta cuello. Ref. 5009440203638

Asimismo, entre los jerséis y tops de la colección destaca la camiseta cuello alto fruncido en color chocolate. Confeccionada en 95 % poliéster y 5 % elastano, esta camiseta ofrece un tacto flexible y algo de elasticidad.

Su cuello alto y detalles fruncidos en cuello y mangas aportan un aire más elegante que una camiseta básica, convirtiéndola en una opción perfecta para combinar con pantalones fluidos o vaqueros. Disponible en tallas XS a XXL, tiene un precio de 25,99 euros, lo que la convierte en una alternativa económica y versátil para esta temporada.

Pantalón fluido. Ref. 5009458211538

Por último, pero no menos importante, no podemos olvidarnos del pantalón fluido con cintura elástica que está a la venta por solo 19,99 euros tras un descuento del 50%.

Su corte ancho y cintura ajustable lo hace ideal para looks casuales o más formales, y su color verde combina fácilmente con la parka o la camiseta chocolate. Además, está disponible en hasta 6 tallas diferentes (desde la XS hasta la XXL).