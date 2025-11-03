Aterriza en Parfois el bolso más elegante y sofisticado de la temporada: disponible por solo 17,99 euros

Con el paso de los años, nuestras necesidades de orden y funcionalidad cambian: ya no solo buscamos estética, sino que pedimos practicidad sin descuidar el estilo.

En este contexto aparece la propuesta de Parfois: su bolso multiusos estampado de nylon, una pieza ligera, versátil y asequible que merece la atención de quien valora tanto el diseño como la utilidad.

Diseñado pensando en una mujer moderna, este bolso combina un formato compacto con una capacidad suficiente para llevar lo esencial sin renunciar al orden ni a la estética.

Bolso multiusos nylon. Ref. 242418_DMM

Con dimensiones aproximadas de 19 x 12 x 4 centímetros, es el tamaño ideal para convertirse en un pequeño, pero indispensable complemento de diario.

El tejido de nylon es el gran protagonista de este diseño. Este material aporta ligereza, durabilidad y resistencia al uso cotidiano, además de ser fácil de limpiar y mantener.

Asimismo, tanto el exterior como el forro están confeccionados en 100 % poliéster, lo que garantiza una estructura flexible y resistente.

A nivel funcional, el bolso destaca por su organización interna y externa. Cuenta con un compartimento principal con cierre de cremallera, que protege el contenido de forma segura, y con varios bolsillos, tanto interiores como exteriores, perfectos para guardar pequeños objetos, como llaves, cosméticos, auriculares o documentos personales.

Además, incluye una asa bandolera ajustable y extraíble, lo que permite llevarla cruzada, al hombro o incluso como neceser dentro de un bolso más grande. Esta versatilidad es, sin duda, uno de sus puntos fuertes.

Pero eso no es todo, el diseño no se queda atrás. Parfois ha optado por un estampado multicolor alegre y original que aporta personalidad sin resultar excesivo.

Los tonos combinan de forma equilibrada para ofrecer un accesorio que puede adaptarse tanto a looks casuales como a conjuntos más sofisticados.

Su estética urbana y desenfadada encaja con las tendencias actuales, que priorizan la comodidad y la funcionalidad sin perder el toque chic.

Relación calidad-precio

En cuanto a su precio, el bolso multiusos de nylon está disponible por solo 17,99 euros, un coste muy competitivo teniendo en cuenta la calidad del material y la atención al detalle que caracteriza a la firma portuguesa.

Parfois ha logrado consolidarse en los últimos años como una marca de referencia en accesorios de moda accesibles, y esta pieza lo confirma.