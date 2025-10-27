Vanessa García, tras probar la plancha secador de Dyson: "Me aliso el pelo desde los 11 años, para mí esto es un 10"

Convertir la rutina de secarse y alisarse el pelo en una sola pasada parecía hasta ahora una fantasía reservada a los salones de peluquería.

Sin embargo, la tecnología lo ha hecho posible. La creadora de contenido Vanessa García lo demuestra en uno de sus últimos vídeos, donde prueba la Dyson Airstrait, el nuevo dispositivo que alisa el cabello con aire y sin placas, reduciendo el daño y el tiempo de peinado.

"Me he comprado la Play 5 de las chicas. Vamos a probarla", anuncia García al inicio del vídeo, con su habitual tono desenfadado.

Y no es para menos: la Dyson Airstrait ha sido presentada como una auténtica revolución en el sector de la belleza.

A diferencia de las planchas convencionales, no utiliza placas, sino un sistema de flujo de aire de alta presión que seca y alisa al mismo tiempo.

Este método promete un acabado más natural, con movimiento y menos daño térmico.

Además, incorpora sensores inteligentes que regulan automáticamente la temperatura y la potencia del aire según el nivel de humedad del pelo, junto a modos personalizables que van desde el secado inicial hasta el peinado final.

Durante la prueba, Vanessa confirma muchos de estos puntos sin recurrir a tecnicismos, sino desde la experiencia. "Te alisa el pelo a la vez que te lo seca. Y eso es un puntazo, nos puede hacer ahorrar mucho tiempo", comenta mientras muestra su pelo mojado antes de comenzar.

Admite, además, que es la primera vez que la usa y que su reacción es completamente genuina: "Mi pelo al natural es este. Vamos a ver la diferencia y cómo se me queda con esta plancha".

Su naturalidad, unida a su sentido del humor, convierte la reseña en algo más que una simple demostración. "El cargador parece sacado de cargar un coche", bromea entre risas, sorprendida también por el sistema de seguridad del enchufe, que incluye un botón para comprobar la compatibilidad eléctrica.

A medida que avanza, se muestra cada vez más impresionada. "No tiene plaquetas como las planchas. Alisa el pelo simplemente con el aire. Se supone que no maltrata tanto el pelo", explica.

Poco después, su asombro se convierte en entusiasmo: "Está casi seco de una pasada. Increíble. Muchísimo más de lo que yo me esperaba".

Tras completar el proceso, el veredicto de García es rotundo: "Se me ha quedado mucho mejor que con plancha. Es el liso perfecto: liso pero con volumen, justo como a mí me gusta".

Para ella, que confiesa llevar planchándose el pelo prácticamente cada día desde los 10 o 11 años, el cambio supone una auténtica revelación.

"Para una chica que siempre se alisa el pelo… no sabes lo que es esto. Poder secarlo y alisarlo a la vez es un 10 de 10", asegura mientras aplica unas gotas de aceite capilar para completar el peinado.