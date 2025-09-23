Una administradora de fincas advierte: "Si tu vecino invade la terraza comunitaria y molesta, la comunidad podrá sancionar"

Si tu vecino ocupa toda la terraza comunitaria o no deja de molestar con música alta y los ruidos afectan a tu tranquilidad y descanso y al del resto de propietarios, la comunidad de vecinos puede actuar. La administradora de fincas de Torres y Comunidades así lo aclara en uno de sus vídeos de TikTok.

"La terraza comunitaria puede ser un paraíso o el campo de batalla de los vecinos, todo depende de cómo se gestione", comienza advirtiendo. Y es que mientras puede haber vecinos que utilicen este área simplemente para descansar o hacer su sesión de ejercicio diaria o de yoga, hay quienes no dudan en aprovecharla para hacer barbacoas o poner la música demasiado alta.

Si ese uso de la terraza comunitaria no afecta a nadie o no ocasiona demasiado ruido y deja que el resto de vecinos puedan disfrutar también de ese espacio comunitario, no hay problema. En cambio, si su uso afecta directamente a la tranquilidad y al descanso del resto de vecinos, entonces es cuando llegan los problemas, asegura la experta.

🌿🏡 La terraza comunitaria: ¿un oasis… o una zona de guerra? Yoga, barbacoas improvisadas, música a todo volumen y hasta vídeos de TikTok… Cuando no hay reglas claras, lo que debería ser un espacio para disfrutar termina siendo motivo de discusiones. ✅ Define normas en junta (horarios, usos permitidos, reservas). ✅ Colócalas en un lugar visible. ✅ Aplica sanciones cuando toque. 👉 No se trata de prohibir, sino de organizar para que todos disfruten sin conflictos. Porque la buena convivencia… ¡también se construye con normas!

"El resultado son quejas, enfados y un cartel escrito a mano con mayúsculas y con amenazas pasivo-agresivas". La solución, según esta administradora de fincas, comienza por "establecer normas claras en junta".

Dentro de esas normas debe quedar claro "qué usos están permitidos, en qué horarios, si se puede reservar o no...". Sean las normas que sean, el siguiente paso es "colocar un papel visible con las normas y sanciones si alguien se pasa". La clave para esta experta "no es prohibir" sino organizar.

Ley que regula las terrazas comunitarias

El artículo 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal es el que regula este tipo de espacios de la comunidad y este advierte de la obligación de cada propietario y de cualquier inquilino a "respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya sean de uso general o privativo de cualquiera de los propietarios, estén o no incluidos en su piso o local, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando causar daños o desperfectos", concreta.

Más allá de este artículo, también hay que prestar atención al 7.2 de la misma norma y en el que se detalla que los propietarios u ocupantes de una vivienda o local no podrán realizar aquellas actividades prohibidas en los estatutos o aquellas que puedan dañar el espacio, molestar, que sean insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Un detalle que evidencia la importancia de establecer esas "normas" previas en la junta de vecinos.

Normativa sobre ruidos en comunidades

Y es que, vivir en comunidad tiene muchas ventajas, pero sin duda, también consecuencias más molestas si además se cuenta con vecinos ruidosos. Por suerte, más allá de estos consejos de la experta, también existen herramientas legales para actuar en este tipo de casos y siempre que el diálogo no pueda ser una solución.

La ley que se toma de referencia en estos casos según el portal de Idealista es la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), aunque también se aplica la normativa local y las ordenanzas que tengan relación con los horarios de descanso y los decibelios permitidos.

Esas ordenanzas municipales concretadas por los diferentes ayuntamientos siempre deben respetarse en cualquier comunidad de vecinos. Más allá de esa normativa legal, también tendremos que tener en cuenta lo que digan los estatutos de la comunidad de propietarios y la Ley del Ruido.

No existe un determinado horario de descanso o sin ruido que se aplicable a todas las comunidades, sino que en base a todo esto la comunidad de vecinos podrá regularse internamente.