Beatriz de Vicente (57), abogada y criminalista, sobre las madres tóxicas: "Existen distintos perfiles"

Beatriz de Vicente, criminóloga y abogada, habla de la maldad de las madres con Paola Roig y Andrea Ros en un episodio del podcast de Podimo conocido como La vida secreta de las madres. Allí advierte que hablar de "mala madre" no es encasillar en un solo molde: existen diversos perfiles emocionales y conductuales con efectos distintos sobre los hijos.

La distinción importa porque el daño varía según el tipo de toxicidad, la frecuencia y las circunstancias. Estos perfiles abarcan desde la madre chantajista que induce culpa constante hasta la madre competitiva que rivaliza con sus hijos en aspectos aparentemente triviales pero cargados de tensión y comparación.

Reconocer estas conductas tempranamente puede marcar la diferencia para evitar consecuencias emocionales y duraderas.

Además, De Vicente señala que muchas veces esos comportamientos no se identifican como dañinos por estar naturalizados o ser comunes en familias. Pero cuando son sistemáticos, generan baja autoestima, ansiedad o dificultades relacionales en los hijos. Documentar los distintos perfiles ayuda tanto a víctimas como a profesionales a intervenir mejor.

Los perfiles más comunes según Beatriz de Vicente son los siguientes:

Madre chantajista: utiliza el sentimiento de culpa para controlar. Frases como "¿Te vas y dejas sola a mamá?" buscan inmovilizar emocionalmente al hijo. Madre culpabilizadora: asocia los actos del hijo con desgracias familiares, enfermedades o tragedias para hacer sentir responsabilidad exagerada. Madre pasivo-agresiva: aparenta preocupación, pero introduce crítica sutiles o dudas que minan la seguridad del hijo ("¿Tú crees que te valoran en el trabajo?").

Luego están los perfiles que alteran roles y límites. Por ejemplo, madre-niña: invierte roles parentales de tal forma que el hijo cuida de la madre (preocupaciones adultas, responsabilidades domésticas) desde muy corta edad.

También madre-abuela: adopta roles de enferma, vulnerable constante, lo que hace que el hijo tenga que responder a cuidados emocionales exagerados. Asimismo está la madre posesiva: controla decisiones de sus hijos en múltiples ámbitos aún cuando ya son mayores, imponiendo su autoridad sobre detalles personales.

Y la madre competidora: rivaliza con sus hijos, siente que les resta valor si no logra destacar más que ellos, genera comparaciones, tensión, lucha y aprobación.

Estos tipos de madres tóxicas, según De Vicente, pueden generar en los hijos problemas de autoestima, inseguridad, ansiedad, sentimiento constante de no ser suficiente, o dificultades para establecer límites en relaciones futuras.

Recomienda que quienes vivan alguna de estas dinámicas consideren buscar ayuda profesional (psicólogo, terapia familiar...) para identificar los patrones, marcar límites y reconstruir la autoimagen. También recuerda que la percepción social debe abrirse: no es pecado reconocer que una madre puede generar daño, aunque no seas tú quien lo haya vivido.

Beatriz de Vicente propone que no hay un único tipo de "mala madre", sino varios perfiles que se manifiestan de formas distintas y generan distintos daños. Identificar si se vive bajo alguno de esos modelos es el primer paso para sanar o para ayudar a quienes lo necesitan.

Reconocer esos comportamientos no los justifica, pero sí permite actuar con conciencia, buscar apoyo y evitar que los efectos perduren. De hecho, la experta insiste en que la sociedad debe aprender a detectar y cuestionar estos comportamientos en lugar de normalizarlos.

Identificar que una madre puede ejercer violencia emocional ayuda a que los hijos busquen apoyo profesional y que a los entornos familiares se fortalezcan con dinámicas más sanas y constructivas.