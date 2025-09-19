Una administradora de fincas advierte: "Si un vecino tiene deudas no podrá votar ni participar en decisiones"

Desde Administraciones Torres (@torrescomunidades en TikTok) plantean la siguiente cuestión problemática en las comunidades de vecinos: “¿Tu vecino no paga la cuota de la comunidad? Este es un problema serio y saber cómo actuar es clave para gestionarlo bien. Cuando un propietario no cumple con sus cuotas el primer paso es que la administradora de fincas envíe un recordatorio formal para tratar de resolver el asunto de manera amistosa."

Se explica lo siguiente: "Si esto no funciona y la deuda sigue acumulándose, la comunidad respaldada por la administradora puede iniciar un procedimiento judicial para reclamar la deuda. Es importante recordar que mientras el vecino tenga deudas, no podrá votar en juntas ni participar en ciertas decisiones de la comunidad."

"De este modo, la comunidad protege sus intereses y asegura que todos los propietarios cumplan con sus obligaciones para el buen funcionamiento del edificio. Contar con una buena administradora ayuda a gestionar estos procesos de manera formal y profesional, evitando tensiones entre vecinos y garantizando una convivencia justa."

#puertoreal ♬ sonido original - torrescomunidades @torrescomunidades 📌 ¿Tienes un vecino que no paga la cuota de la comunidad? Es más común de lo que parece... pero también tiene solución. 👉 Te cuento los pasos a seguir cuando un propietario no paga: desde el primer aviso hasta la posible reclamación judicial. Porque una buena gestión evita conflictos y asegura la convivencia. 🎯 Si estás pasando por algo así en tu comunidad, esto te interesa. . #AdministraciónDeFincas #ComunidadDeVecinos #MorososComunidad #VecinosResponsables #CuotasComunidad #AdministradoraDeFincas #ConvivenciaVecinal #ProblemasVecinales #GestiónDeComunidades #LeyDePropiedadHorizontal #Vivienda #administraciondefincaspuertoreal

En comunidades de propietarios en España surge con frecuencia la duda: ¿puede un vecino con deudas participar en las decisiones de la comunidad? Una administradora de fincas advierte que mientras un propietario no está al corriente de pago, su capacidad para votar en juntas queda limitada. Esto se basa en normas claras de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).

Según el artículo 15.2 de la LPH, quienes no hayan saldado las deudas vencidas con la comunidad no tienen derecho al voto en la junta, aunque sí pueden acudir, asistir y participar en las deliberaciones. Además, los estatutos o los acuerdos de la comunidad deben reflejar dicha privación.

La convocatoria de la junta debe incluir una lista de vecinos morosos y advertir explícitamente sobre la pérdida del derecho de voto, conforme al artículo 16.2.1., la comunidad también debe certificar la deuda y comunicársela al deudor, para que tenga oportunidad de regularizara.

La Ley de Propiedad Horizontal, vigente desde 1960 con reformas posteriores, regula estas situaciones con precisión. El artículo 15.2 establece que los propietarios morosos "en el momento de iniciarse la junta" que no estén al corriente no pueden votar, salvo si han impugnado judicialmente la deuda o la han consignado notarial o judicialmente.

Por otro lado, el artículo 16.2 exige que la convocatoria de la Junta recoja la relación de quienes no están al corriente de pagos y advierta la privación de voto en esos casos. Esto garantiza transparencia y que todos los propietarios sepan quiénes están afectados.

Aunque el derecho al voto se pierde si hay deudas vencidas, la persona morosa puede asistir a la Junta y participar en los debates o deliberaciones, pero no votar los acuerdos.

Además, su cuota de participación no se computa para calcular las mayorías exigidas para adoptar acuerdos. Es decir, el peso del voto de los demás propietarios puede cambiar, ya que las deudas del moroso son consideradas en las mayorías.

La privación del derecho de voto no es la única medida contra el moroso. Las comunidades pueden usar mecanismos legales como procedimientos monitorios para reclamar la deuda de forma rápida y eficaz.

También puede limitar el uso de servicios comunes (piscinas, gimnasios, ascensor si lo pactan) o imponer sanciones de interes, siempre que no se vulneren derechos fundamentales, como la habitabilidad.

El vecino moroso tiene opciones legales: abonar la deuda de la junta, impugnarla judicialmente si cree que la cuantía no es correcta, o consignarla judicial o notarialmente para evitar la privación del derecho de voto.

Si esto sucede, puede recuperar el derecho al voto en futuras juntas, siempre que se cumplan los requisitos que la ley establece. También es importante que la comunidad refleja la lista de morosos y las advertencias correspondientes en las convocatorias.