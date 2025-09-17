Margaret Hauschild, abogada de familia: “En la mayoría de divorcios grises son ellas quienes dan el primer paso”

Margaret Hauschild, abogada especializada en derecho de familia, acudió al programa Hablando en plata, presentado por Sonsoles Ónega, para abordar el fenómeno de los llamados divorcios grises. Durante su intervención explicó que, en la mayoría de estos casos, son las mujeres quienes dan el primer paso para iniciar la separación.

Según Hauschild, en la mayoría de estos casos son ellas quienes dan el primer paso. Mujeres que se casaron jóvenes, dedicadas a la familia, y cuyas expectativas han cambiado con los años. Consideran que su rol ya no se ajusta al respecto, al reconocimiento o a la atención que desean tener en su relación.

Margaret Hauschild, abogada de familia.

El divorcio gris se da frecuentemente tras muchas décadas de matrimonio, cuando los hijos ya son mayores o se han independizado. La pareja siente que la convivencia dejó de alinearse con sus proyectos de vida. Hauschild describe que surge una reflexión sobre lo que queda por vivir.

Matrimonio en crisis.

Además, Hauschild destaca la seguridad con la que muchas mujeres afrontan esta decisión hoy. La certeza de querer algo distinto, de recuperar autonomía, de terminar de asumir roles que dejaron de satisfacerlos. Eso las impulsa a iniciar el trámite de separación.

El cambio generacional y la mayor igualdad jurídica y económica juegan un papel clave. Muchas mujeres mayores ahora tienen pensiones, propiedades, empleo o ahorros propios, lo que reduce el miedo al futuro tras la ruptura.

Matrimonio enfadado.

También influye la prolongación de la esperanza de vida, el deseo de disfrutar de los años que quedan de la mejor manera posible, sin resignarse a convivir en una relación que ya no les da apoyo emocional. Buscan calidad de vida, sentido, y ser protagonistas de su propio camino.

El contexto social actual colabora: menos estigmas para separarse a esas edades, más redes de apoyo, y una sociedad que valora más la realización personal que antes. Todo esto hace que dar el primer paso sea menos tabú.

Mujer mayor triste.

Legalmente, los divorcios grises enfrentan cuestiones específicas: pensiones, reparto de bienes acumulados, necesidades económicas tras la separación... Hauschild advierte que muchas veces los desacuerdos aparecen justamente en estos puntos.

En lo emocional, la decisión implica replantearse expectativas de vida, sentirse juzgada, temer la soledad o enfrentarse a la incertidumbre. No es solo un trámite: es un cambio profundo, de identidad, de proyecto. Muchas lo afrontan con mezcla de alivio y nostalgia.

También está el reto práctico: reorganizar vida cotidiana, adaptar patrimonio, en ocasiones mudarse, cambiar dinámicas familiares... Los hijos adultos pueden estar lejos, pero los vínculos emocionales siguen pesando. Aun así, el impulso hacia una vida más auténtica suele compensar las dificultades.

Margaret Hauschild coincide en que los divorcios grises representa una transformación social significativa: personas mayores que buscan ser fieles a sí mismas, que desean vivir lo que les queda con plenitud, en lugar de conformarse. Son ellas quienes muchas veces dan el paso, ya no por impulso, sino por convicción.

Para quienes atraviesan esta situación, Hauschild recomienda asesorarse legalmente con antelación, rodearse de apoyo emocional y recordar que el derecho a ser feliz no tiene edad. Este fenómeno muestra que nunca es tarde para redefinir la propia vida.

Hauschild insiste en que los divorcios grises no deben verse como un fracaso, sino como una decisión de madurez y búsqueda de bienestar personal. Muchas mujeres, explica, llegan a este punto con la claridad de que todavía tienen décadas por delante y quieren vivirlas con plenitud, autonomía y proyectos propios.