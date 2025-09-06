Los 3 bolsos de Parfois más buscados de la temporada y que no vas a poder dejar pasar: a la venta desde 9,99 €

La nueva temporada ha traído consigo accesorios que han marcado tendencia, y entre ellos los bolsos de Parfois se han convertido en auténticos protagonistas. La firma portuguesa, reconocida por sus diseños versátiles y precios accesibles, ha logrado conquistar a miles de compradoras con modelos que combinan practicidad y estilo.

Concretamente, hay tres bolsos en particular que se han situado en el punto de mira y que prometen agotarse en tiempo récord. Desde mini bags de inspiración retro hasta shoppers espaciosos ideales para el día a día, la selección de Parfois responde a todas las necesidades sin renunciar a las últimas tendencias.

Además, su abanico de colores y materiales permite encontrar opciones tanto para quienes buscan un accesorio neutro y atemporal como para quienes prefieren arriesgar con toques metalizados o acabados llamativos. Lo mejor es que estos bolsos no solo destacan por su diseño, sino también por su precio asequible, ya que se encuentran a la venta desde tan solo 9,99 euros.

Bolso de hombro

El primer bolso que más ha llamado la atención por su increíble relación calidad-precio es el bolso de hombro tipo bombonera de denim, disponible en azul a un precio sorprendentemente accesible de 9,99 euros, una rebaja del 50 % respecto a los 19,99 euros que costaba originalmente.

Este diseño combina ese tejido casual y desenfadado que tan bien funciona en looks urbanos, junto con una forma compacta y funcional, ideal para quienes buscan un accesorio con estilo sin renunciar a la practicidad. El exterior de algodón, poliéster y poliuretano asegura durabilidad, mientras que el interior forrado mantiene tus objetos resguardados.

Bolso de hombro. Ref. 232736_JNM

Con unas dimensiones de 24 x 21 x 9 cm y una asa ajustable que permite llevarlo tanto al hombro como cruzado, su tamaño lo hace perfecto para el día a día sin resultar voluminoso.

El cierre con cremallera brinda más seguridad, y el diseño tipo bombonera le aporta un aire moderno y femenino. Además, al tratarse de denim, logra un efecto visual relajado y versátil, ideal para combinar con básicos como una chaqueta vaquera o una gabardina ligera.

Bolso tote

El siguiente modelo que se impone con fuerza en nuestra lista es el bolso tote efecto craquelado de Parfois, una opción que sorprende por su estilo refinado y, al mismo tiempo, por su precio irresistiblemente asequible: 12,99 euros, prácticamente a mitad de su coste original de 23,99 euros, lo que supone un descuento del 46 %.

Con su acabado ligeramente craquelado, ofrece una textura visual muy rica y sofisticada, digna de una pieza de lujo, pero sin exceder los presupuestos más ajustados.

Bolso tote. Ref. 233515_TUS

Se trata de un bolso de tamaño pequeño, sus dimensiones son aproximadamente 22 × 19 × 14 cm, perfecto para quienes prefieren un estilo compacto sin renunciar al diseño funcional. El exterior está fabricado en 100 % poliuretano, mientras que el forro combina poliuretano y poliéster en proporciones de 60 % y 40 %, respectivamente, lo que garantiza un acabado resistente e impermeable con una estructura firme.

Su sistema de cierre combina un clip magnético principal para facilitar el acceso rápido, con un compartimento interior que se asegura con cremallera para mantener tus objetos esenciales más seguros.

Bolso con textura

Asimismo, otro de los modelos que no podemos dejar pasar es el bolso de hombro con textura de Parfois, una pieza que combina estilo y funcionalidad con un atractivo precio rebajado a 17,99 euros (antes 23,99 euros, ahorro del 25 %).

Este accesorio sobresale tanto por su buena relación calidad-precio como por su acabado texturizado, que aporta un toque sofisticado sin renunciar a la practicidad cotidiana.

Bolso con textura. Ref. 234819_BNL

Con unas dimensiones de 31 x 28 x 9 cm, es lo bastante amplio para llevar lo esencial sin resultar voluminoso. Está confeccionado con un exterior 100 % de poliuretano, forrado con una mezcla resistente de poliéster, algodón y poliuretano, lo que asegura durabilidad y un tacto estructurado.

Incluye detalles pensados para la comodidad: cierre magnético, bola interior para guardar objetos, y asa fija ajustable con pespuntes marcados, que permite llevarlo tanto al hombro como de forma cruzada según el estilo deseado.