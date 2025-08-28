Qué fue de Nuria González, la inolvidable Candela de 'Los Serrano': así es su vida actual lejos de la televisión

Nuria González, la querida Candela de Los Serrano, ha reinventado su vida lejos del foco mediático. Aunque dejó la popular serie en la tercera temporada, nunca abandonó la interpretación, transitando entre televisión, cine y teatro con discreción.

Natural de Málaga (1962), su carrera comenzó en teatro y radio, hasta lograr papeles icónicos en series como Manos a la obra, Física o Química y Los Serrano. Su trayectoria incluye además cine premiado y reconocimiento en festivales.

Desde 2022 vive de nuevo en Málaga combinando interpretación en teatro con apariciones puntuales en televisión y cine. Aunque recientemente ha atravesado una temporada sin trabajo, sigue con energía sin plantearse el retiro.

Nuria González (Málaga, 1962) descubrió su vocación interpretativa en el teatro amateur con solo 17 años. Años más tarde, se formó en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, combinando teatro y radio en sus primeros pasos profesionales.

Su salto a la televisión fue inmediato tras mudarse a Madrid, donde colaboró con Pepe Navarro en programas como El día por delante y Esta noche cruzamos el Mississippi. Su papel de Candela en Los Serrano se convertiría en uno de los más recordados de la ficción televisiva española.

Además, interpretó otros personajes inolvidables como Adela en Manos a la obra, y Clara, la directora exigente en Física o Química. En paralelo, se desempeñó como presentadora en el concurso El rival más débil y como humorista en El club de la comedia, demostrando su versatilidad.

Formada y reconocida en el cine, recibió el premio a mejor actriz secundaria en el Festival de Málaga por El Calentito (2005) y fue nominada al Goya por Mataharis (2008), consolidando su trayectoria más allá de la pantalla chica.

En 2022, Nuria González decidió regresar a su ciudad natal. Aunque el motivo fue personal, reconoce que "cada día me alegro de haber tomado esa decisión". Este retorno marcó un nuevo ciclo en su vida profesional, más pausado pero igualmente firme.

Su carrera no se detuvo, aunque la continuidad escaseó. A lo largo de los últimos años participó en series como Rabia (2015), Señoras del (h)AMPA (2019-2021), 30 monedas (2021) y La red púrpura (2023).

También asumió su primer papel protagonista en cine con la película Un baño propio, de Lucia Casaño Rodríguez. La intérprete describe esta experiencia como "una de las más bonitas de mi vida laboral".

No obstante, ha vivido épocas sin trabajo, lo que reconoce con franqueza: "Ahora llevo 10 meses en dique seco", contó en una entrevista en agosto de 2024. A sus 63 años, su entusiasmo sigue intacto: "No me apetece jubilarme", asegura con convicción.

Sobre su vida personal, Nuria ha mantenido siempre un perfil reservado. En 2010 explicó por qué decidió no ser madre: "No me siento frustrada por ello... tener un hijo porque te toca me parece una razón absolutamente insuficiente", afirmó con coherencia.

Sin redes sociales y sin citas en prensa rosa, ha apostado por una carrera sostenida en el teatro, la televisión selectiva y el cine comprometido. Su paso por Los Serrano quedó grabado en la memoria colectiva, pero nunca fue su único destino.

Nuria González ha tejido una carrera sólida y versátil, cimentada en la autenticidad y el compromiso artístico. Ahora, desde Málaga, sigue interpretando y eligiendo proyectos con gusto y libertad. A sus 63 años, deja claro que su pasión por la actuación no conoce descansos.