Gisela Turazzini, experta inmobiliaria, habla claro: “Construir señores, la receta es clara. Sin construcción, nada”

El problema de la vivienda y la histórica subida de precios de los inmuebles en España es un tema plenamente conocido por los españoles. Tanto es así que el portal inmobiliario Idealista advirtió que el precio de la vivienda superará los 1.900 euros por metro cuadrado.

En este contexto, Gisela Turazzini, ingeniera financiera y economista, analizó los motivos detrás de esta crisis en el plató de laSexta Xplica, explicando que la intervención institucional y las políticas fiscales han "secuestrado" a la oferta.

La analista hizo particular énfasis en que el único problema no es la demanda, sino una falta de oferta; es decir, un impedimento para construir y permitir que el mercado funcione libremente.

"Está cayendo la oferta y se compra más que nunca"

La economista comenzó su intervención sentenciando que "es evidente que sacar el manual del intervencionista, pues no funciona (...) no es especulación, es un tema de demanda".

Continuó aclarando que "la verdadera causa para mí, evidentemente es una opinión personal, es un sabotaje institucional total hacia la oferta causado por la asfixia que sufrimos en este país: impuestos abusivos y unos dirigentes muy poco cualificados que no permiten construir".

Mientras algunos argumentan que "el culpable no es la demanda", Turazzini no dudó en mostrar el otro lado de la situación: "Mientras tanto los sueldos estancados, los jóvenes y los más vulnerables expulsados del mercado".

"¿Qué está pasando aquí?", se preguntó la economista, que rápidamente compartió una respuesta: "La realidad es una sola y es que está cayendo la oferta un 20% y se compra más que nunca".

Gisela Turazzini en laSexta Xplica. laSexta

A este dato añadió que "estamos en un récord histórico de compra, mientras que lamentablemente la oferta la tenemos secuestrada desde hace 2 años, pero la demanda no".

En otras palabras, lo que la economista expuso con este argumento es que, mientras algunos comentan que el problema de la crisis de la vivienda reside en la especulación y la demanda, Turazzini sostiene que el problema es una oferta "secuestrada".

Se refirió a ella como "secuestrada" porque existen barreras, en opinión de la analista, que impiden la construcción de nuevas viviendas. Así, mientras la demanda sigue subiendo, la oferta se mantiene igual, lo que dispara los precios.

Ahora bien, la solución que presentó Turazzini consiste en un mercado libre: "Solo cuando el mercado respira funciona. Por lo tanto, en un mercado libre, la alta demanda es la que impulsaría a la oferta bajando los precios".

No obstante, continuó, "si tenemos la oferta secuestrada, no conseguimos eso porque no es libre y ¿Por qué no es libre? porque 'papi Estado' la tiene secuestrada, entonces pasa lo que pasa", refiriéndose a la situación actual de crisis inmobiliaria.

Tras exponer esto y sin rodeos concluyó su análisis: "La receta es simple, construir señores, sin construcción no hay nada".