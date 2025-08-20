No es famosa, pero maneja millones: quién es Helena Revoredo (78), una de las mujeres más ricas de España

Helena Revoredo Delvecchio es una empresaria argentino-española nacida en Rosario en 1947, que se alzó como presidenta de Prosegur en 2004 tras la trágica muerte de su marido, el fundador de la compañía. Con su formación en la Pontificia Universidad Católica Argentina y un MBA del IESE, su estilo combina discreción con firmeza estratégica.

Bajo su liderazgo, Prosegur se consolidó como líder en seguridad privada, expandiéndose globalmente y diversificando su negocio en áreas como transporte de valores y tecnología. Hoy, la compañía opera en más de 30 países y es referente del sector.

Gracias a su participación mayoritaria, a través de la sociedad patrimonial Gubel, Helena Revoredo posee uno de los patrimonios más relevantes de España, estimado entre 1000 y 2200 millones de dólares, según diversas fuentes.

Tras el accidente mortal de su esposo Heberto Gut en 1997, Helena revocó la incertidumbre tomando el timón de Prosegur. Desde entonces, ha liderado con determinación, manteniendo la cohesión familiar y profesional dentro del grupo.

Su ascenso de manera formal como presidenta se produjo en 2004 y marcó el inicio de una etapa de expansión internacional y consolidación empresarial. Bajo su dirección, la empresa creció en volumen, ingresos y reputación en el sector de seguridad global.

Helena Revoredo ocupa un puesto destacado en los ranking de Forbes como una de las mujeres más ricas de España. Según diversos medios, su patrimonio oscila entre los 1000 y los 2200 millones de dólares, dependiendo de la estimación.

A través de Gubel, controla cerca del 60% del capital social de Prosegur y más del 61% de los derechos de voto. Recientemente, una opa parcial le permitió superar el 73% del control total sobre la compañía.

Además de su rol en Prosegur, Revoredo ha ocupado puestos en consejos tan relevantes como Banco Popular, Endesa o Mediaset, lo que denota su influencia en diversos sectores empresariales.

También ha mostrado una faceta de mecenazgo cultural. Forma parte del consejo del Teatro Real, es patrona de fundaciones como la Princesa de Asturias y la Escuela de Música Reina Sofía, destacando su compromiso social.

Helena Revoredo es conocida por su naturaleza reservada: evita los actos sociales y raramente concede entrevistas, prefiriendo que la atención recaiga en la empresa más que en su figura personal.

Aún así, su autoridad brilla en silencio: es una presencia firme en el Ibex y un referente para mujeres que buscan alcanzar altos cargos en un entorno tradicionalmente masculino.

Helena Revoredo representa un liderazgo excepcional construido desde la discreción, el compromiso familiar y la visión estratégica. Al frente de Prosegur y con un significativo patrimonio, destaca no solo por su influencia económica, sino también por su contribución al tejido cultural y empresarial de España. Un ejemplo poderoso para quienes aspiran a marcar una huella sin buscar protagonismo.