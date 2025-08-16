La mujer que maneja millones en España y casi nadie conoce: esta es la fortuna oculta de Concha Yoldi (71)

Concha Yoldi (Sevilla, 1955) preside la compañía familiar Persán, líder europea en detergentes y suavizantes. A pesar de controlar cientos de millones, su perfil púbico sigue siendo bajo. Ocupa el puesto 36 entre las mayores fortunas femeninas de España según Forbes, con un patrimonio valorado en 335 millones de euros.

Tras una crisis cercana a la quiebra en los años 90, Yoldi y su marido avalaron personalmente un crédito que permitió reflotar Persán. Hoy la empresa factura más de 800 millones de euros al año, emplea a miles de personas y está presente en múltiples países europeos.

Además de su rol en la industria, Yoldi combina su labor empresarial con una intensa actividad académica y social. Lidera la Fundación Persán, que fomenta la integración laboral y conecta la empresa con la universidad, logrando reconocimiento en Andalucía y a nivel nacional.

Conchi Yoldi estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Sevilla. Desde joven ocupó cargos en Persán: compras, aprovisionamiento, vicepresidencia... En 2021 asumió la presidencia tras el fallecimiento de su esposo, consolidando su liderazgo dentro de la firma familiar.

La compañía fundada por su abuelo en 1941 ha evolucionado hasta facturar más de 800 millones en 2023. Su estrategia incluye la producción para marcas blancas y expansión internacional en Francia, Polonia, Reino Unido y EE. UU.

Persán mantiene hoy el 100% del capital en manos familiares, una rareza para una firma de su volumen. Sus productos se fabrican en varias plantas europeas y asciende a más de 3.000 empleados en toda la organización.

Aunque Forbes la sitúa con 335 millones de euros, su nombre no suena en los medios comunes. Está en el puesto 36 de las fortunas femeninas y es la mujer más rica de Andalucía, aunque su perfil es más de gestora discreta que de celebridad empresarial.

Su trabajo al frente del Consejo Social de la Universidad de Sevilla entre 2015 y 2024 mostró esa faceta intelectual-industrial. Recibió en 2024 la Medalla de Oro de la Universidad y en 2025 el título de Doctor Honoris Causa por impulsar la relación empresa-universidad.

También lidera el Grupo Álea, family office centrado en inversiones tecnológicas, innovación y proyectos emergentes. Su presencia institucional abarca la Fundación Princesa de Girona, Gota de Leche o CaixaBank en Andalucía.

Desde el inicio de la Fundación Persán en 2006, Yoldi ha promovido la integración laboral y el emprendimiento juvenil. Miles de personas en situación vulnerable han sido beneficiarias, fortaleciendo su reputación en el ámbito social.

En 2025 fue destacada por la Universidad CEU Fernando III como emprendedora ejemplar. Recibió la investidura de Doctora Honoris Causa por su impulso a proyectos que contectan universidad, empresa y justicia social.

Sus hijos, Javier y Juan, también tienen cargos estratégicos en Persán, garantizando continuidad generacional. La estrategia familiar y su perfil bajo contrastan con su enorme influencia financiera y empresarial.

Concha Yoldi controla una fortuna de más de 330 millones a través de Persán, una firma que factura cientos de millones anuales. Sin embargo, su nombre permanece lejos del foco mediático. Su combinación de discreción, liderazgo industrial y compromiso social la convierte en una fortaleza oculta.

Pocas personas conocen su papel clave en la industria y en la responsabilidad social. Esta sevillana, discreta pero poderosa, representa un modelo diferente de empresaria: una mujer que ejerce influencia real sin buscar protagonismo mediático, y cuyo legado trasciende lo económico.