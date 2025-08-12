El misterio de la élite española: quiénes son las hermanas Serra y cómo manejan una fortuna de miles de millones

En el panorama de las grandes fortunas españolas, algunos nombres son ampliamente conocidos gracias a su presencia mediática y a sus negocios internacionales. Sin embargo, hay familias que prefieren mantenerse en un segundo plano mientras controlan cifras millonarias. Este es el caso de Josefa y Assumpta Serra, dos hermanas de Manresa que manejan una fortuna cercana a los 2.000 millones de euros.

Su discreción ha despertado la curiosidad de muchos, ya que son pocas ocasiones en las que aparecen públicamente o conceden entrevistas. Pese a ello, sus nombres figuran entre las principales fortunas femeninas de España según el ranking de Forbes, por encima incluso de otras empresarias más conocidas.

El misterio en torno a estas hermanas no solo reside en la magnitud de su riqueza, sino también en la forma en que han construido y consolidado su poder económico, manteniendo siempre un perfil bajo que las convierte en figuras enigmáticas dentro de la élite financiera del país.

Josep Maria y Hugo Serra. Catalana Occidente

La familia Serra Farré es conocida por ser la accionista mayoritaria del grupo asegurador Catalana Occidente, uno de los más relevantes en España. La familia se estructura en cuatro ramas principales, descendientes de los hermanos Serra Farré: Jesús (Serra Usandizaga), José María (Serra Calderón), Josefa (Halpern Serra) y Assumpta (Enrich Serra). Cada una de estas ramas mantiene una participación significativa dentro del conglomerado empresarial, consolidando a la familia como una de las más influyentes en el sector asegurador nacional.

En consecuencia, entre las mujeres más ricas de España se encuentran Josefa y Assumpta Serra. Concretamente en el puesto 55 del ranking aparecen estas mujeres originarias de Manresa que son accionistas del grupo asegurador Catalana Occidente a través de Co Sociedad de Gestión.

Bajo este conglomerado se encuentran marcas como Seguros Bilbao, Plus Ultra y Crédito y Caución. Además, esta fortuna se estima que se encuentra en unos 700 millones de euros, una cifra tan descomunal que incluso en un puesto 55 supondría llevar una vida más que holgada.

Hay que tener en cuenta que la familia Serra inició su trayectoria empresarial en los años 80 con una pequeña oficina en Manresa. Hoy, bajo el liderazgo de la tercera generación, encabezada por Josep María Serra Farré, ha convertido a Catalana Occidente en un gigantesco asegurador.

La compañía factura más de 4.000 millones de euros y emplea a más de 7.000 personas. Además reúne diversas marcas junto a numerosas adquisiciones realizadas en las últimas dos décadas.

Con cuatro millones de clientes en unos 50 países, una red de más de 1.600 oficinas y 18.000 agentes, el grupo cerró el último ejercicio con un beneficio de 424,4 millones de euros (un 9,9% más con respecto al año anterior), repartiendo 105,9 millones entre sus accionistas (+7,3 %).

En consecuencia, las hermanas Josefa y Assumpa Serra se han convertido en dos de las mujeres más ricas de España. Estas empresarias de Manresa gestionan un imperio empresarial con discreción y alejadas completamente de la vida mediática.