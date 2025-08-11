Quién es Aldara Falcó de la Cierva, la hermana más discreta de Tamara Falcó que ahora estudia en Harvard

A sus 27 años, Aldara Falcó de la Cierva ha sido aceptada en Harvard para cursar un máster en Políticas Públicas, tras un expediente brillante en Matemáticas, Filosofía y un máster en Formación del Profesorado por la UNED.

Hija del marqués de Griñón, es la hermana más discreta de Tamara Falcó, y ha vivido con perfil bajo en contraste con la vida pública de su hermana. Residente en Brasil hasta hace poco, ha trabajado como asesora educativa.

Sus logros hablan por sí mismos, con estudios en Austria, Francia, Inglaterra y España, voluntariado en Brasil y dominio de siete idiomas. Su admisión a una universidad con apenas un 5 % de plazas para estudiantes internacionales confirma su valía.

Aldara Falcó.

Aldara destacó desde temprana edad en su formación. En colegios de Madrid recibió menciones honoríficas por su expediente académico. Más adelante, estudió Filosofía y Matemáticas en la Universidad de Viena, graduándose con honores en ambas carreras.

También cuenta con un máster en Formación del Profesorado por la UNED, complementando su perfil con estudios pedagógicos y vocación docente. Esa mezcla de ciencias y docencia fue clave en su candidatura a Harvard.

Además de su formación académica, domina siete idiomas, entre ellos inglés, francés, alemán y portugués. Este conocimiento lingüístico le brinda una perspectiva internacional, esencial para desenvolverse en entornos educativos globales.

Su pasión por la enseñanza la ha llevado al voluntariado. Antes de los 18, impartió clases de refuerzo a menores con dificultades. Esa experiencia marcó el inicio de una carrera orientada a la transformación social.

En los últimos meses trabajó como asesora didáctica en Brasil. En Río, colaboró en programas como Teach For All e Innovat, contribuyendo a mejorar métodos de enseñanza de las matemáticas.

Su papel en Brasil reafirma sus valores, centrados en la educación pública, la innovación y la equidad. Esa experiencia directa con docentes y alumnos en contextos diversos fortaleció su candidatura para Harvard.

Entrar en Harvard es un logro extraordinario. Con una tasa de aceptación inferior al 5 %, Aldara tuvo que demostrar méritos académicos, cartas de recomendación y un perfil vocacional sólido.

Su máster será en la Harvard Kennedy School, institución líder en estudios de políticas públicas. Allí aprenderá sobre liderazgo y gestión educativa con impacto global.

La joven confesó haberlo logrado “con gratitud y emoción”, destacando su conexión personal con la misión de mejorar la educación pública y su agradecimiento a la familia por apoyarla.

Aldara se ha mantenido al margen del foco mediático. A diferencia de Tamara o sus hermanos famosos, apenas tiene presencia pública. Usa LinkedIn para compartir su trayectoria profesional y educacional.

Rechazó incluso un baile de debutantes en París para centrarse en su formación. Esa actitud refleja su independencia y la distancia que ha tomado de los roles aristocráticos tradicionales.

Su perfil, definido como “cerebrito y hippy”, combina sensibilidad educativa y ganas de cambio. Su paso por Harvard será la culminación de una trayectoria basada en esfuerzo, valores humanitarios y excelencia académica.

Aldara Falcó de la Cierva es el ejemplo de talento auténtico. Su elección por la docencia, su visión internacional y su perfil discreto muestran que no necesita focos para destacar. Harvard solo refuerza lo obvio: es una profesional con propósito.

Más allá del apellido, construye una identidad propia. Mientras su hermana Tamara brilla en el foco social, Aldara brilla con su compromiso educativo. Una hermana que, en silencio, redefine lo que significa éxito familiar y profesional.

Ahora Harvard es su siguiente paso. Su presencia allí mostrará al mundo otra cara de la familia Falcó: la del intelecto, la vocación y el deseo real de transformar la educación. Su historia acaba de comenzar.