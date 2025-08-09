Es valenciana y comparte imperio con Juan Roig: quién es Hortensia Herrero (74), clave en el éxito de Mercadona

Hortensia Herrero, economista de formación, es mucho más que la esposa de Juan Roig: con un 27% del accionario de Mercadona, se sitúa entre las personas más influyentes del panorama empresarial español, siendo la cuarta mujer más rica del país.

Su patrimonio supera los 2.200 millones de euros, y ha aumentado más de 300 millones en el último año, según la lista de Forbes, aunque su posición bajó del 11º al 15º del puesto en el ranking general.

Además de su rol empresarial, Herrero lidera un fuerte compromiso cultural y social mediante la Fundación Hortensia Herrero, que promueve el patrimonio artístico y crea un museo con su nombre en Valencia.

Accionista influyente en Mercadona. Con un 27% del capital de Mercadona, Hortensia Herrero es vicepresidenta de la cadena e impulsora del crecimiento que ha permitido expandirse a Portugal. Junto a Juan Roig, ha contribuido a consolidar una de las empresas de distribución más poderosas del país.

Con un patrimonio estimado en 2.200 millones de euros, está entre las mujeres más ricas de España. En el último año su fortuna creció en más de 300 millones, aunque bajó del puesto 11 al 15 en el ranking Forbes.

Hortensia Herrero conoció a Juan Roig en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Valencia en los años sesenta. Se casaron y tienen cuatro hijos, consolidando una vida personal y profesional estrechamente vinculada.

A través de su fundación, impulsa el rescate del patrimonio artístico, la danza, la música y el arte en la Comunidad Valenciana. En 2023 abrió amino para un futuro museo con su nombre en la ciudad.

Hortensia Herrero destaca por su papel decisivo en el éxito de Mercadona y su compromiso con la cultura valenciana. Economista, empresaria y mecenas, combina el poder económico con sensibilidad artística.

Con más de 2.200 millones de euros, continúa siendo una de las figuras clave de España. A pesar de su posición entre las grandes fortunas de España, Hortensia Herrero mantiene un perfil bajo en los medios.

Prefiere que su trabajo y sus proyectos hablen por ella, cultivando una imagen de discreción que contrasta con la magnitud de su influencia. De hecho, Hortensia Herrero ha invertido parte de su fortuna en proyectos que han cambiado la imagen de Valencia.

Entre ellos, ha financiado la restauración de obras tan emblemáticas como la Iglesia de San Nicolás, conocida como "la Capilla Sixtina valenciana", y la rehabilitación de espacios públicos para uso cultural.

Por su contribución al patrimonio y su labor empresarial, ha recibido múltiples galardones, entre ellos la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y distinciones de la Generalitat Valenciana. Estos premios subrayan su doble faceta como empresaria de éxito y mecenas comprometida.

Aunque su fundación se centra en el ámbito cultural, Hortensia Herrero también apoya proyectos sociales vinculados a la educación y la inclusión. Ha colaborado con iniciativas que buscan mejorar la formación de jóvenes y fomentar el talento artístico emergente en la Comunidad Valenciana.

Su participación activa en la estrategia empresarial ha sido fundamental en la modernización de las tiendas y en la apertura internacional de la cadena. El desembarco en Portugal es uno de los hitos en los que su criterio empresarial tuvo un peso decisivo.

Hortensia Herrero es considerada un referente femenino en el mundo de los negocios. Su trayectoria demuestra que se puede combinar con éxito la dirección empresarial con un firme compromiso social, inspirando a nuevas generaciones emprendedoras y ejecutivas.