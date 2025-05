Alba Pérez, veterinaria: "Esto es lo que debe incluir el pienso de tu cachorro en su primera etapa de crecimiento"

"Los cachorros necesitan básicamente altas cantidades de proteínas, buena calidad de la proteína y sobre todo concentración energética porque están en crecimiento", explica la especialista.

En otras palabras, su dieta no puede ser la misma que la de un perro adulto. Necesitan más energía, más nutrientes y una base proteica sólida que les ayude a desarrollar músculo, huesos fuertes y un sistema inmunológico sano.

Pero no todo vale. No basta con que el pienso tenga proteínas, hay que fijarse bien en el tipo y la fuente. Según detalla la experta, "te has de fijar que los primeros ingredientes que son los más abundantes sean a partir de carne, como por ejemplo altos porcentajes de carne fresca".

Es decir, el orden de los ingredientes importa. Así que si entre los primeros encontramos subproductos o cereales, mejor buscar otra opción.

Además de la carne como base principal, hay otros componentes que pueden marcar una gran diferencia en la salud de nuestro cachorro. "Es importante que estos piensos lleven también suplementos o botánicos funcionales para mejorar la salud de tu cachorro", añade la veterinaria.

Y es que estos ingredientes adicionales, aunque en menor cantidad, aportan beneficios específicos, como mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmunológico o ayudar al desarrollo neurológico.

Pero, ¿cuáles son los suplementos clave? Alba lo tiene muy claro: “Pues mira, es súper importante que el pienso que escojas tenga buenas cantidades de omega 3 y que también lleve glucosamina y condroitina como condroprotectores, que recordemos que en esta fase de crecimiento es súper importante”.

Según los especialistas, el omega 3 ayuda, entre otras cosas, al desarrollo del cerebro y la salud de la piel y el pelaje. Por su parte, la glucosamina y la condroitina contribuyen a formar unas articulaciones fuertes y sanas, algo esencial en perros que aún están desarrollando su estructura ósea.

Así que ya sabes, elegir el pienso adecuado para tu cachorro no es solo cuestión de marca o precio, sino de leer la etiqueta con atención y buscar una fórmula equilibrada, rica en carne de calidad y con los suplementos adecuados. Porque un buen comienzo, como bien dice Alba Pérez, puede marcar la diferencia para toda la vida de tu perro.