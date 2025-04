⁠El arte de decir 'no': la medicina necesaria, según los expertos, para honrar tus necesidades y priorizar tu bienestar

En una sociedad que nos induce a desdibujar nuestras fronteras en aras de los demás, la aptitud de trazar límites personales se erige como una llave esencial para el bienestar físico y emocional.

El raciocinio de 'estar siempre para todo' al que se ve sometida la mujer contemporánea nos induce, aunque de manera camuflada, a priorizar las necesidades ajenas. La Dra. Iratxe López Fuentes, experta en psicología clínica, manifiesta como "tradicionalmente se ha ensalzado la imagen de la mujer complaciente, cuidadora y abnegada, elevando la entrega incondicional a virtud suprema".

Se espera así que seamos 'seres multitarea', que resolvamos nuestros problemas solas, pero que también nos hagamos cargo de los rompecabezas de otros. Ingrid Pistono, la especialista en bienestar emocional y coaching, incide en que "lo llevamos en el ADN, es instinto de supervivencia (...) nos ocupamos de mantener vivos a nuestros retoños y ponemos sus prioridades por encima de las nuestras".

Si bien es cierto que empatizar con el vecino y tratar de ayudarle es reconfortante, anteponer nuestro confort a cualquier otra demanda se ha convertido en un acto de resistencia silenciosa. Secundando de nuevo las palabras de la psicóloga Ingrid Pistono, "hay que distinguir entre ser amable y ser complaciente: una cosa es actuar con empatía y otra sacrificar nuestras propias necesidades".

El arte de decir 'no' es, entonces, la única forma de hacer espacio a lo que realmente importa: cultivar nuestra paz interior. La profesional bilbaína Iratxe López insiste en "el derecho a decir 'no' como parte del desarrollo emocional saludable (...) preserva la integridad personal y previene la acumulación de resentimientos".

Autoimponernos límites saludables no es un hecho egoísta, sino que entra dentro del barómetro de amor propio necesario para ser la mejor versión de ti misma, tanto para ti como para cualquier interacción con los demás. Salvaguardar tu tiempo, tus emociones más recónditas y, en definitiva, tu energía, ayudará a mejorar tu salud mental.

Mujer agotada mentalmente. Pexels

Cuando se nos atraganta el decir que 'no', nos vemos directamente envueltas en una espiral de sobrecarga y presión que desemboca en la pérdida de equilibrio en nuestra vida. No obstante, la Dra. Iratxe López remarca: "reconocer que una no puede —ni debe— responder a todas las demandas es un signo de madurez emocional, no de fallo moral".

Cómo aprender a decir ‘no’

De acuerdo con la experta en psicoterapia, la Dra. Ángela de la Fuente, "aprender a establecer límites no es igual de sencillo para todas las personas, ya que no se encuentran en el mismo nivel de dificultad para la asertividad". Por tanto, esta habilidad requiere práctica, valentía y sobre todo, autocompasión.

Aquí algunas estrategias para establecer límites personales beneficiosos:

Reconoce tus menesteres : escuchar el binomio 'cuerpo y mente' es el primer paso para conseguir ser lo que quieras ser. Sé firme en tus decisiones, pero empática : no tienes por qué justificar tu negativa ni resguardarte en una excusa de gran calado. Un 'no me apetece' o un simple 'no es el momento oportuno, pero gracias por tenerme en cuenta' son suficientes. Empieza con pequeñas situaciones : ve poco a poco rechazando amablemente solicitudes que, en lugar de facilitarte, te dificulten la rutina. No todas las tareas son urgentes y con el paso del tiempo, irás ganando confianza para postergarlas. No eres reo de las emociones ajenas : no puedes controlar las reacciones de otros, tú tan solo respétate a ti misma y ten en consideración el tiempo de los demás. Hazlo por ti, no por nadie más : esta acción no debe estimularse por agradar a los demás, sino por el ímpetu de cuidar de ti misma.

No obstante, el mayor desafío en la consecución de esta materia se identifica con el miedo al rechazo o a la culpa, esto es, sentirse egoístas y frustradas por poder decepcionar a otros. Dicho pavor a ser vistas como frías o inflexibles es, sin duda, un muro que debemos derribar de una vez por todas.

Si bien es conveniente aceptar que este terror a no ser aceptadas es inherente, no debe ser un impedimento que sugestione la forma de gestionar nuestro tiempo; porque este mismo es lo más efímero que tenemos. La Dra. Ángela de la Fuente nos aconseja: "Hazlo, hazlo con miedo, y hazlo con culpa".

Aprender a decir 'no' significa ser honesta con una misma y con los otros. No es renegar de alguien, sino autoprotegerse, y priorizarse. Aumentar tu autoestima al tomar decisiones conscientes que contribuyen a tu felicidad, eludir el agotamiento emocional y sobre todo, desarrollar relaciones más genuinas que te permitirán vivir de manera auténtica.