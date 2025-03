La vida pasada de Emma Penella: de ser hija del que fusiló a Lorca a interpretar a la icónica Concha de 'AQNHQV'

Más allá de todo esto, Emma Penella siempre destacó por una personalidad única y un gran prestigio desde los años 50. De hecho, logró el éxito en el cine con filmes como El verdugo, de Luis García Berlanga, y mantuvo una destacada carrera en el teatro.

En cualquier caso, en sus últimos años renovó su fama al formar parte de las series de televisión Aquí no hay quien viva (2003-2006) y La que se avecina (2007). El personaje de Concha en Aquí no hay quién viva se destacó no solo por su humor, sino también por los conflictos que generaba con otros personajes del edificio, que no siempre compartían su forma de ver la vida. Esto generó una dinámica cómica que a menudo provocaba situaciones tensas y, al mismo tiempo, divertidas. Sin duda, Concha es un ejemplo perfecto del tipo de personajes entrañables y cómicos que contribuyeron a hacer de Aquí no hay quien viva una serie de gran éxito y popularidad en España.