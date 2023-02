Testimonios de alerta humanitaria: venden a sus hijas a talibanes para poder comer

Los derechos fundamentales de las mujeres: ¿están condicionados por los cambios en materia de política internacional? En este episodio de La Semanal los testimonios de dos mujeres afganas vienen a confirmar las sospechas sobre cómo la toma de poder por parte de los talibanes aquel 15 de agosto del 2021 ha convertido Afganistán en un infierno para niñas y mujeres.

Con el retorno del Emirato Islámico, el integrismo religioso y su violencia se han instalado en cada rincón del país y de sus cuerpos, cubiertos por la prisión del burka: tienen prohibida la educación, acudir al médico, trabajar, salir a la calle solas. Todo ello, pese a que muchas familias dependen de ellas. Sean hijas, madres, abuelas, tías o hermanas, ejercen como cabezas de familia desde la clandestinidad, enfrentándose también al hambre y la compraventa de no pocas jóvenes y niñas.

"Quieren que las mujeres mueran", reflexiona la periodista y refugiada afgana en España Khadija Amin , afligida madre de tres hijos varones a los que no se le permite ver, mientras narra su propia experiencia y las fórmulas que ha encontrado en Madrid para ayudar a otras mujeres afganas. "No tenemos derecho a vivir", lamenta Huda Noor, ex miembro del Gobierno durante el periodo republicano, viuda y angustiada por sentirse incapaz de alimentar y proteger a sus cuatro hijas desde Afganistán.