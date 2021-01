Por qué Hyundai ha conseguido triunfar en 2020 y qué sorpresas prepara para 2021

Sí, lo sabemos... El pasado año 2020 ha sido un auténtico desastre para el automóvil (y la economía en general). La pandemia del coronavirus (con cierre de mercado incluido) provocó una caída de las ventas de coches del 32,3% con cerca de 851.000 unidades, unos 400.000 coches menos que el año anterior.

Sin embargo, dentro de esta enorme caída del mercado del automóvil, son varias las marcas que han hecho mucho mejor sus deberes que otras. Hablamos de fabricantes que han caído menos que el mercado.

Por ejemplo, Toyota ha sido, entre las de mayor volumen, la que menos ha caído en 2020 con un -19,6%. Junto a Toyota, también han presentado unos buenos resultados Kia, con una caída del -20%; Skoda, con un descenso del 22,8% y Hyundai, con una disminución del 27,6%.

A continuación, en esta tabla tenemos las marcas generalistas que menos han caído en 2020.

Marca Unidades Variación vs. 2019 Toyota 57.705 -19,6% Kia 47.637 -20% Skoda 22.672 -22,8% Hyundai 45.388 -27,6% Volkswagen 66.874 -29,1% Dacia 39.397 -29,2%

Recordamos en este sentido que las marcas premium siempre se comportan algo mejor en épocas de crisis, tal y como se puede ver a continuación en esta otra tabla:

Marca Unidades Variación vs. 2019 DS 4.342 -1,4% Land Rover 5.600 -12,2% Volvo 14.332 -13,7% Lexus 7.377 -15,05% Porsche 2.169 -17,97% Mercedes 42.335 -21,19% BMW 35.282 -24,89% Audi 37.309 -27,08% Tesla 1.466 -28,52%

Por este motivo, nos hemos preguntado… ¿Por qué unas marcas funcionan generalistas han funcionado mejor que otras? ¿Qué han hecho para caer menos que el mercado? Así que hemos aprovechado la presentación de resultado de Hyundai para preguntárselo a su director general en España, Leopoldo Satrústegui, quién ha realizado la siguiente explicación...

Hyundai espera llegar al 5,6% de cuota de mercado en 2021.

Un buen año para Hyundai

"El año 2020 ha sido un desastre para el sector, pero en Hyundai hemos conseguido hacerlo un poco mejor que el resto de marcas. Hemos caído menos que el mercado y gracias a eso hemos subido un puesto pasando de la octava a la séptima marca por volumen de ventas con 45.400 unidades", afirma Leopoldo Satrústegui. "Esto, además, nos ha permitido crecer un 0,3% de cuota de mercado llegando a tener un 5,3% de cuota en 2020", dice.

De esta manera, Hyundai no solo ha crecido en 2020, sino que además confirma una tendencia que viene de años atrás, puesto que es una de las tres firmas que más ha crecido en cuota de mercado en los últimos cinco años. De hecho, tan solo sería superado por Kia y Toyota tal y como se recoge a continuación:

Marca Cuota 2020 Cuota 2014 Diferencia Kia 5.59% 3.70% +51% Toyota 6.76% 4.80% +40,8% Hyundai 5.33% 4.10% +30% Peugeot 7.71% 7.00% +10,1% Dacia 4.62% 4.30% +7.44% Seat 8.07% 8.00% +0.88%

"En estos seis años hemos pasado del 4,10 al 5,3% de cuota. Esto confirma que 2020 ha sido un año muy bueno en cuota, dando un salto similar al que tuvimos de 2016 a 2017. Un incremento de cuota que proviene principalmente de la gama actual. Es cierto que sufrimos mucho cuando paró el mercado, porque vendemos según el stock que tengamos y nuestras carteras son pequeñas. Sin embargo, en mayo lanzamos la campaña compromiso y comenzamos a mejorar la cuota. Además, también hemos conseguido una cuota en particulares, con el seguro de desempleo", afirma Satrústegui.

Leopoldo Satrústegui, director general de Hyundai, en la presentación.

Rentabilidad de Hyundai

Otro aspecto importante de Hyundai en España no solo fue el volumen, sino también la rentabilidad. Y en este sentido la firma coreana consiguió una rentabilidad del 1,6% (una cifra más o menos parecida a la comunicada por Skoda) y que está por encima que la del mercado en general que según Satrústegui rondará el 1%.

Este es por tanto uno de los primeros secretos de Hyundai para tener estos buenos resultados. Y no es otro que una red de concesionarios rentable: "Todo lo que hacemos es siempre con la red de concesionarios. Nuestra red tiene que ser rentable y de hecho es una de las más rentables. El 1,6% mencionado es destacable sobre todo si analizamos la caída que hemos tenido de mercado", ha señalado. "Contamos con 77 concesionarios y son más que suficientes con los volúmenes que manejamos. El año de mayor ventas para Hyundai ha sido de 65.000 unidades, y para esta cifra, esta es la red que queremos tener", afirma Leopoldo. Además, para 2021 Satrústegui espera que la rentabilidad de la red vuelva a cifras superiores al 2%.

Evolución de la cuota de mercado de Hyundai en España.

Apuesta por los electrificados

En cuanto a los modelos "por primera vez el Kona fue el más vendido, seguido del Tucson, i20, i30 e Ioniq", afirma este directivo. Si bien para 2021 hay muchas expectativas depositadas en el Tucson "ya que es el mejor lanzamiento de Hyundai de la historia", señala.

Aun así, si tuviéramos que elegir otra de las 'patas' para conseguir estos buenos resultados, la apuesta por la electrificación de la marca sería sin duda otro argumento. "Para Hyundai ha sido en términos relativos un año bueno. Sobre todo en la manera en la que nos estamos posicionando como marca de electrificados. Hemos sido la segunda marca en venta de electrificados, sin incluir los 'Mild Hybrid' y la tercera marca en eléctricos puros. Contando con los coches de hibridación ligera, las ventas electrificadas serían del 34% del total", señala.

"El objetivo mundial de Hyundai es ser los terceros en electrificación y somos una marca comprometida. Es increíble lo que ha conseguido Hyundai en 50 años, lo que ha conseguido este fabricante no lo ha conseguido nadie. Y ahora la marca tiene una oportunidad más para avanzar más que el resto de competidores", dice Satrústegui.

"Queremos liderar la ecomovilidad y ofrecer servicios de movilidad a los clientes, además de nuestra apuesta por el hidrógeno. Contamos con una inversión de 45.000 millones de euros en I+D y de ellos más de 17.500 millones irán a electrificación, conectividad, vehículos autónomo y todo esto en cinco años", comenta Satrústegui.

Ventas por modelos de Hyundai en 2020.

Objetivos para 2021

"Nuestra previsión del mercado es de un crecimiento de entre el 15 y el 20% para 2021. Esperamos una cuota de mercado del 5,6% para 2021 lo que supondría un incremento del 0,3% y un volumen de unas 55.000 unidades, que sería un crecimiento del 21%", prevé Satrústegui.

"No obstante, es mejor hacer previsiones con la cuota y no tanto con las unidades puesto que hay muchas incertidumbres. Sabemos que en 2021 el mercado será mejor que el de 2020 pero estamos en una situación muy complicada por la tercera ola y no sabemos lo que durará porque hay muchas incertidumbres. A ello se suma si se va a revisar o no la fiscalidad, si va a haber planes de ayuda, también está el impacto que tiene la subida de impuestos…", afirma.

"En enero de 2021 llevamos una caída del 48% y hay muy poca actividad", afirma. De ahí que Satrústegui mencione la necesidad de aclarar si habrá "un plan Moves 3, si se modificará la fiscalidad con un impuesto al uso… Esto quedó en el aire en última mesa de automoción. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses", afirma.

Para conseguirlo tenemos "todos los modelos con la hibridación ligera a 48 voltios y confiamos en que el porcentaje de electrificación ascienda hasta el 55%", señala. "También vendrá un nuevo modelo, el Ioniq 5 que está basado en una plataforma sobre la que se desarrollarán los coches 100% eléctricos y vendrá con autonomía de 500 kilómetros y tecnología de 800 voltios", señala. "Es una submarca de Hyundai", dice. "Y también estarán las versiones N del Kona y del i20. Contaremos también un nuevo SUV del segmento B (el Bayon) que reportará cierto volumen a lo largo del año", señala.

Mocean, el nuevo servicio de suscripción de Hyundai.

Hyundai pone en marcha la suscripción

Otra de las novedades de Hyundai en 2021 es que pone en marcha un servicio de suscripción, que se llamará Mocean.

Por el momento es un programa piloto y empiezan en Barcelona: "Vamos a ver cómo funciona. Si tiene una buena respuesta lo llevaremos a nivel nacional. Es una prueba que se realiza por primera vez en Europa en Hyundai. Queremos testar si hay una demanda de mercado". Con este nuevo servicio Hyundai busca competir con empresas "como Bipi, que tienen una buena cartera de clientes. Está destinado a aquellos clientes que quieren renovar con mayor frecuencia o buscan más flexibilidad. Y ahí entrarían además todos los servicios", señala.

"Además, no es un competidor del renting. Porque el renting es para cuatro años y esto es un modelo de plazos más cortos. Empezamos con períodos de seis meses y bajaremos a tres meses. El renting sale más económico pero también te obligas a plazos más largos", comenta.