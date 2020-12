Kia da la campanada en 2020 y se proclama como la marca favorita de los compradores en España

Seguro que si hiciéramos una prueba por la calle y preguntásemos cuál es la primera marca de coches que se le viene a la cabeza… es más que probable que Kia no fuera la elegida de entre la mayoría. Existen otras marcas que simplemente por notoriedad, por tener fábricas en nuestro país o incluso por nacer en España probablemente sean las elegidas por la mayoría de los usuarios.

Sin embargo, y pese a ello, Kia ha dado la campanada este año y se ha erigido como la marca favorita por los compradores en 2020. Al menos así ha ocurrido hasta los primeros días de diciembre y a falta de pocas semanas para que acabe el año.

A la hora de hablar de marca preferida nos referimos a que es la más demandada entre los particulares. Esto quiere decir que si quitamos los otros canales de alquiladoras y empresas, Kia es la marca más vendida de España.

"No sabemos cómo quedaremos al final de año. Para conocerlo habrá que esperar a los primeros días de 2021. Pero lo cierto es que a día de hoy en la península somos líderes entre particulares porque sacamos una diferencia de entre 1.000 y 1.500 coches al siguiente competidor. En Canarias, sin embargo, estamos más igualados. El final será de 'foto finish' con Seat ".

Quién realiza estas declaraciones es Eduardo Divar, el director general de Kia y unos de los artífices de este 'milagro' (junto al resto del equipo de la marca en España y a una gama de producto con una buena relación entre calidad y precio).

Eduardo Divar, director general de Kia Motors Iberia.

Kia, líder a particulares

No obstante, y aunque a todos nos pueda parecer insólita esta situación, Divar saca pecho y señala que Kia ya llevaba varios años en el 'podio' de la marca más vendida a particulares.

Lo cierto, y a falta de estas dos últimas semanas, es que la clasificación entre enero y noviembre de las marcas en número de unidades vendidas a particulares según las estadísticas de la DGT son:

1) Kia | 33.310 unidades

2) Seat | 33.220 unidades

3) Toyota | 30.340 unidades

4) Dacia | 29.013 unidades

5) Volkswagen | 27.756 unidades

6) Hyundai | 25.705 unidades

7) Peugeot | 25.597 unidades

8) Renault | 25.565 unidades

9) Citroën | 19.430 unidades

10) Ford | 16.418 unidades

Ventas totales de Kia

"Esta año comercializaremos un total de 45.000 unidades en España", afirma Eduardo Divar. "Y recordamos que veníamos de haber vendido 59.000 en 2019. Son, por tanto, 14.000 menos que el año pasado. Hay que tener en cuenta que este 2020 por el Covid no hemos podido vender los 4.000 coches a los 'rent a car' y que han bajado las flotas", afirma.

"Son varios los factores que han permitido subir las ventas en los últimos años y que la percepción de cliente haya mejorado", señala Divar.

"Estos factores son la calidad y el diseño. Antes vendíamos precio y ahora vendemos calidad y diseño. El cliente tiene que probar un Kia para darse cuenta de la calidad que tienen nuestros coches", afirma.

"También están los siete años de garantía que dan una tranquilidad. A ello se suma la amplia gama que tenemos y la red de concesionarios, con la que hay que trabajar codo con codo", afirma. "A los concesionarios la rentabilidad de Kia este año será de alrededor del 1,7% (el año pasado fue del 2,5%)", afirma. "Estamos entre las dos o tres marcas que más rentabilidad damos a la red", señala. "Y por último está el efecto Nadal, que no sabemos cuántos coches habrá vendido, no lo podemos calcular", afirma.

Nuevo Kia Rio.

Previsiones para 2021

En cuanto a las previsiones para el próximo año, Kia estima unas ventas totales de 56.000 unidades en un mercado de unas 900.000 unidades, lo que le permitiría tener una cuota del 6,2% en un mercado en el que volverá la incertidumbre por la llegada de la normativa WLTP.

En este sentido para 2021 Kia espera, además del reciente Rio, que acaba de ser actualizado en su diseño y cuenta con versiones electrificadas, también presentará el Sorento PHEV, la actualización del Stonic y del Ceed, así como un nuevo modelo 100% eléctrico con carrocería SUV y gran tamaño que superará los 500 kilómetros de autonomía.

"Es cierto que sabíamos desde hace tiempo que venía el WLTP. Y también es cierto que hubo una moratoria. Pero lo que es un hecho es que del 35% de coches que ahora pagan impuesto de matriculación se pasará 70 o al 80% y aquí y el perjudicado será el consumidor", señala Divar.

"Hay estudios que apuntan a que el mercado podría llegar al millón de unidades. Ojalá ocurra porque es ambicioso", señala.

En cuanto a los diferentes planes de ayudas, Divar se muestra claro y afirma que el Renove no continuará en 2021. De hecho finaliza ahora el 31 de diciembre. Es cierto, señala Divar, que se está estudiando alguna alternativa que ayude a las matriculaciones, pero también afirma que a día de hoy no está confirmada. Un Plan Renove que ha demostrado que no ha funcionado puesto que se han consumido poco más allá del 10% de los fondos.

Por otra parte, Divar también se ha mostrado algo pesimista con el Plan Moves. "Madrid y Cataluña ya no tienen fondos a pesar de que el plan continuará hasta junio de 201. Hemos pedido a la ministra Ribera que no se repartan los fondos por población sino por cuota pero no tengo esperanzas de que lo cambien", afirma.

Kia no pagará multas por las emisiones

Es otra de las afirmaciones contundentes que realizó Divar durante la jornada. "A fecha de hoy Kia ha cumplido y no vamos a pagar ninguna multa a nivel europeo. España ha cumplido con el porcentaje de emisiones que le pidió Kia Europa y aunque no tenemos el mismo objetivo en España que en los países del Norte hemos cumplido con lo que se nos ha pedido. Y Kia, en Europa, no pagará ninguna multa por las emisiones", ha señalado.

"Además, continúa Divar, para el año que viene aumentará la gama electrificada así que seguiremos bajando las emisiones".