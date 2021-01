Si te compras un coche te 'regalan' una cena en un restaurante con estrella Michelin

Los fabricantes de automóviles continúan exprimiéndose el 'cerebro' para intentar conseguir más rentabilidad. Pero, ¿cómo se puede aumentar la facturación si la tendencia es que cada vez se vendan menos coches?

Pues bien, algunas de las soluciones aportadas son la creación de marcas premium (como el caso de DS del Grupo Stellantis, anterior PSA más FCA, o Cupra, del Grupo Volkswagen) que generan mayor beneficio por coche vendido.

También el posicionar de una forma más alta a las marcas para ampliar el equipamiento de los coches y que estos sean más caros (lo hemos visto con Peugeot, por ejemplo, y con Volkswagen). Y otra que todavía está por instaurarse es la del cobro por servicios (que el coche esté conectado y el usuario pague por determinados productos).

Pues bien, ahora añadiremos un nuevo caso que acaba de presentar DS. Se trata de los Servicios Only You, un valor añadido que ofrece la marca a sus clientes durante cinco años una vez que compras el coche.

Una vez que el usuario compra el coche, desde DS le sugerirán que se descargue la aplicación MyDS e introduzca sus datos. Y a partir de ahí, como si de una puerta de entrada se tratara, el usuario podrá disfrutar de un catálogo de servicios ofrecidos por la marca.

DS Club Privilège.

Uno de los más interesantes es el de disfrutar de experiencias por un coste muy contenido. Este servicio DS lo ha bautizado como DS Club Privilège. Hablamos de experiencias como un 'Brunch Ramón Frexia', con dos estrellas Michelin en el Hotel Único de Madrid; un menú en el restaurante Eneko de Bilbao, con una estrella Michelin; un bautizo de submarinismo, en Murcia; una visita al Spa Onsen, en Madrid…

Para disfrutar de estas experiencias, tan solo hace falta que el cliente se ponga en contacto con la marca y la solicite. "El cliente tiene que pagar 20 euros por persona y en principio son experiencias destinadas a dos personas, así que son 40 euros. Para nosotros las experiencias tienen un coste de entre 100 y 120 euros por persona, entre 200 y 240 euros por experiencia de la pareja, por tanto, la diferencia de precio lo asume la marca", señala Rodrigo Sánchez Monasterio, director de Marketing de DS.

Desde que el usuario se da de alta, tiene además hasta cinco años para disfrutar de las diferentes experiencias. Este será el período que dure su pertenencia al club, ya que desde la marca buscan también que el cliente pueda renovar de coche cada cinco años. Y durante estos cinco años puede disfrutar de cuantas experiencias quiera (no hay límite, si bien desde la marca intentarán distribuir el número de experiencias entre todos sus clientes).

Según Sánchez Monasterio, hoy DS ya cuenta con 1.300 clientes que pertenecen al club y su intención es de seguir creciendo.

Para ello también les ofrecen otros servicios como DS Valet para evitar que sus clientes se desplacen al concesionario o al taller para entregar o recibir un vehículo. DS At Your Service también forma parte de DS Only You y ofrece un servicio de atención al cliente personalizado y exclusivo, con especialistas expertos en la marca y en sus productos.

Entre otros servicios, el fabricante también dispone del programa DS Assistance, del cual los clientes pueden beneficiarse de por vida de forma gratuita en Europa y permite el envío de un técnico para reparar el vehículo 'in situ' (si es posible) si se ha tenido un problema en carretera.