El grupo Suzuki Motor Ibérica, que recoge la actividad del consorcio automovilístico nipón en España y Portugal, cerró su ejercicio fiscal 2025 (comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026) con pérdidas operativas en su negocio debido a la caída de las ventas.

No obstante, el grupo aún logra mantener sus cuentas en números negros. Y es que su beneficio neto se desplomó un 80,5% en la comparativa interanual, hasta situarlo en los 757.403 euros, según consta en las cuentas anuales consolidadas del grupo depositadas en el Registro Mercantil.

Así las cosas, Suzuki Motor Ibérica acumula dos ejercicios consecutivos de descensos en el beneficio. Una situación, la del pasado ejercicio fiscal 2025, que la propia sociedad ya preveía.

Juan López Frade, presidente de Suzuki Motor Ibérica, aseguró en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia que las previsiones para el ejercicio fiscal 2025 pasaban por cerrar en los niveles del ejercicio anterior. Eso sí, el directivo reconoció que será a partir de 2027 cuando se produzca "un despegue, el cual tampoco va a ser vertical".

De esta manera, el resultado de explotación del grupo el pasado ejercicio fiscal fue negativo por valor de 430.874 euros, cifra que contrasta con los 3,6 millones registrados en el ejercicio fiscal 2024.

Una pérdida operativa que se explica, principalmente, por la caída de los ingresos, la cual no ha podido compensarse con la reducción de los gastos.

Y es que el grupo Suzuki Motor Ibérica recortó su cifra de negocios un 20,7% en su ejercicio fiscal 2025, hasta situarla en los 134,9 millones de euros.

Caída que vino derivada del menor negocio registrado en automóviles (116 millones y un 20,2% menos), motocicletas (18,6 millones, un 23,9% menos) y servicios logísticos (292.070 euros, un 12,1% menos).

Además, el grupo consolidado redujo un 19,8% los costes netos de aprovisionamientos, hasta los 115,3 millones de euros.

Ahora bien, es importante apuntar que Suzuki Motor Ibérica "mantiene una posición financiera equilibrada, sin endeudamiento con entidades de crédito, con un elevado volumen de activos corrientes y adecuado nivel de liquidez para atender sus compromisos", reconoce el grupo en sus cuentas.

A nivel laboral, la plantilla media del grupo alcanzó los 81 trabajadores, lo que supone tres más en comparación con el ejercicio anterior. Asimismo, los gastos de personal del grupo se incrementaron un 7,3%, hasta los 5,39 millones de euros.

Con todo, el grupo consolidado Suzuki Motor Ibérica prevé "mejorar sus resultados mediante la recuperación de las ventas, optimización de inventarios y control de costes".