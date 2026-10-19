Markus Haupt (Seat y Cupra): "La operación industrial de Martorell no va 100% ligada al futuro de Seat"

Markus Haupt (São Paulo, 1977) acaba de cumplir su primer año como presidente y consejero delegado de Seat S.A., la sociedad que aglutina la actividad de la marca homónima y de Cupra. El directivo, que cuenta con nacionalidad brasileña y alemana, ha vivido en este tiempo un importante vaivén a nivel industrial.

Por un lado, la actividad industrial en Martorell (Barcelona) se ha visto reforzada tras la inauguración de su planta de ensamblaje de baterías, en la que se invirtieron 300 millones de euros, así como la acogida de parte de la familia de eléctricos urbanos con los Cupra Raval y Volkswagen ID. Polo.

Pero durante este año, Haupt también ha tenido que lidiar con el futuro de la marca Seat más allá de 2030. El pasado mes de septiembre, la sociedad reconoció por primera vez lo que era un secreto a voces dentro de la industria automovilística desde hace años: la continuación de una marca surgida en España hace 76 años.

No es de extrañar si se tiene en cuenta que la marca Seat no recibe nuevos modelos desde la asignación de la cuarta generación del León, allá por 2020.

Seat S.A. reconoció que "en el contexto actual, con una regulación cada vez más exigente, el coste de la electrificación y la inversión necesaria para desarrollar una nueva generación de modelos eléctricos, hacen que este análisis para seguir invirtiendo en la marca SEAT sea cada vez más complejo".

Ahora bien, todo este escenario coincide con el lanzamiento del primer coche eléctrico diseñado, desarrollado y producido en una planta española: el Cupra Raval. Y es que el Grupo Volkswagen ha decidido apostar por la marca Cupra a la hora de contar con modelos eléctricos, dado que deja un mayor margen que la marca Seat.

Ante este escenario, Markus Haupt atiende a EL ESPAÑOL-Invertia en el marco del Salón del Automóvil de París, cuya 91 edición cerró ayer.

¿Qué balance hace de este año al frente de Seat S.A.?

Te diría que me ha tocado un momento menos aburrido. La verdad es que estamos en un entorno muy desafiante, pero son momentos como este donde un equipo tan bueno como el que tengo el privilegio de liderar en Seat y Cupra marca la diferencia.

Por lo tanto, estoy muy orgulloso de lo que está haciendo el equipo y su capacidad, con un rendimiento bestial, con el lanzamiento del Raval y de toda la familia de eléctricos urbanos que creo que es como la banderilla de meta. Y mirando hacia adelante con nuestra estrategia, los modelos a seguir y muy motivado para seguir trabajando para que esta marca y esta compañía sigan teniendo éxito a nivel global.

¿Qué papel va a desempeñar Seat dentro del Grupo Volkswagen en los próximos años?

Bueno, es uno de los puntos importantes, me gustaría que nos ayudéis a que la gente entienda. Seat S.A. es ya una compañía con dos marcas automovilísticas, Cupra y Seat, y es muy importante diferenciarlo. ¿Por qué? Pues porque tenemos una estrategia clara para la compañía, con las dos marcas, ambas se siguen complementando perfectamente y dirigidas a públicos muy distintos.

Seat siendo una marca más de entrada, con productos muy atractivos, y Cupra siendo una marca que se mueve entre el segmento del volumen y el segmento premium, que además es la que hemos elegido para iniciar la estrategia de electrificación de nuestra compañía, en lo que se refiere a vehículos 100% eléctricos.

Seat está en un momento fuerte, los Seat Ibiza y Seat Arona están vendiendo volúmenes muy altos, tenemos mercados como España, Alemania y Austria, donde la marca ha crecido respecto a 2025, por lo tanto eso demuestra la fortaleza que todavía tiene esta marca.

Por lo tanto, seguimos apostando por ella, el año que viene vamos a incorporar la tecnología mild-hybrid (microhibridación) al Arona y al Ibiza, y todos esos hechos, esas cifras, pues, demuestran que seguimos apostando claramente por la marca Seat.

Cupra, en cambio, es nuestro motor de crecimiento. Llevamos ocho años desde que lanzamos la marca, hemos lanzado ocho modelos, y los crecimientos anuales que hemos visto, pues, han sido siempre no exponenciales, siempre hablamos de 20-30%.

Y mirando al futuro, pues, por la legislación de emisiones de CO2, siendo Cupra la marca que hemos elegido para tener coches 100% eléctricos, va a ser la que va a seguir la historia de crecimiento para nuestra compañía.

Uno de los escenarios que ha abierto el Grupo Volkswagen es que pueda llegar a desaparecer la marca Seat como se conoce a día de hoy, ¿eso no significa que vaya a cerrar Martorell, verdad?

Totalmente verdad. Con la marca Seat trabajamos con diferentes escenarios. Nos movemos en un entorno donde la regulación cambia muy rápido, y no sólo en un mercado o en una región, sino en varias. Estamos presentes en varios países fuera de España donde la electrificación va a otro ritmo. Entonces, el tener una estrategia a nivel tecnológico flexible, ofreciendo coches de combustión, híbridos enchufables, mild-hybrids y coches eléctricos creo que es la única fórmula de éxito mirando hacia delante.

En el hipotético escenario de que la marca Seat algún día se descontinuase, varios mensajes. Primero, la operación industrial no va 100% ligada a la marca Seat. La operación industrial tiene una estrategia clara. Martorell, una de las fábricas más eficientes del grupo en Europa, por lo tanto, miramos en nuestros planes de futuro.

Vemos una fábrica con una ocupación muy alta, que al final eso significa mantenimiento de empleos. Una fábrica trabajando a mucho volumen es una fábrica eficiente, pero aún tenemos que hacerla más eficiente para seguir siendo más competitivos en el futuro.

Markus Haupt, nuevo presidente de Seat y Cupra Seat

Y el segundo mensaje, si este hipotético caso se diese, mantenemos 15 años de servicio después de una hipotética desaparición de una marca. Por lo tanto, el cliente no tiene que tener ningún miedo a poder comprar un Seat. Es más, Seat está más fuerte que nunca y las cifras lo demuestran.

El Grupo Volkswagen está cometiendo una reestructuración importante de sus actividades en Europa, con la salida de 50.000 trabajadores hasta 2030 y la posible continuidad de cuatro fábricas en Alemania, ¿cuántos trabajadores de Seat S.A. se verán afectados por los recortes?

Aquí es importante matizar también. El Grupo Volkswagen está tomando decisiones para transformarse, porque esa transformación es completamente necesaria, y es algo que afecta a toda la industria del automóvil en Europa, no es algo exclusivo del Grupo Volkswagen o de nosotros mismos como grupo comercial.

Nosotros, si miramos hacia atrás, hemos pasado ya por la fase de transformación. Recordemos que hemos reducido un 20% de plantilla indirecta y un 30% de personal directivo, pero si miramos hacia adelante, tenemos que seguir transformándonos, porque la competencia y la presión externa es muy fuerte.

Entonces, ¿estamos en un escenario diferente que en Alemania? Sí. ¿Estamos exentos de tener que seguir trabajando en ser más eficientes? Por supuesto que no. En todos los ámbitos de la compañía tenemos que seguir transformándonos hacia una compañía más eficiente utilizando tecnologías nuevas.

La inteligencia artificial va a jugar un papel muy importante en los próximos años, vemos ya que en algunas áreas la aplicación de la inteligencia artificial está siendo muy rápida. Por lo tanto, hacia el futuro tenemos que seguir esa transformación hacia una empresa más competitiva.

Otra de las negociaciones que hay encima de la mesa es la tan ansiada segunda plataforma eléctrica para Martorell, ¿llegará?

Bueno, primero aquí destacar, el futuro natural es que llegue una segunda plataforma eléctrica, es decir, sí, tiene que llegar. ¿Por qué? Porque, lógicamente, cuando pasemos a la siguiente generación de porfolio, esa estará basada en la plataforma eléctrica nueva del grupo, la SSP (Scalable System Platform, por sus siglas en inglés, dedicada a la producción de modelos 100% eléctricos).

Por lo tanto, en Martorell, lo natural, como ha pasado, si miramos hacia atrás, hemos ido siempre, de generación en generación, atrayendo nuevas plataformas y nuevos vehículos es que tiene que llegar.

¿Para qué vehículos en concreto será? Es una cosa que no se ha decidido todavía, tampoco la adjudicación de la plataforma está decidida todavía. Por eso digo, es algo natural a lo que tenemos que llegar, pero para conseguirlo, vuelvo al punto anterior, tenemos que presentar una tarjeta de visita de ser una compañía y fábrica muy eficiente, porque dentro del Grupo, lógicamente, también hay competencia.

La verdad, la mejor tarjeta de visita que tienes son tus costes de producción, logísticos, toda tu estructura, por lo tanto, llegará. ¿Para qué modelos? No se ha decidido todavía y es la espina dorsal de la estrategia industrial de la compañía.

Como directivo del Grupo Volkswagen, ¿qué demandas haría a la Comisión Europea para mantener la competitividad?

Reclamaría menos regulación, pero una regulación correcta, que vaya a atacar realmente los puntos que nos permitan aumentar la competitividad de la industria automovilística europea.

La buena noticia es que el grupo entero, y por supuesto nosotros también, a través de nuestra compañía, también a través de las asociaciones Anfac, ACEA, la VDA, estamos cada vez más cerca en una posición que permita llevar a decisión el "Made in Europe", cosa que veo con muy buenos ojos y soy totalmente optimista, porque eso es precisamente lo que necesitamos.

Un marco que regule la entrada de fabricantes extranjeros, en este caso la mayoría de ellos chinos, para que fabriquen en Europa bajo las mismas condiciones en las que fabricamos nosotros. Llegado a ese punto, es cuando podemos hablar de competencia justa, competencia leal al mismo nivel.

Es como en el deporte. Al final, el estar compitiendo no es algo nuevo para nosotros, llevamos décadas compitiendo. Pero tenemos que ser capaces de competir, por lo menos con un marco de actuación que te permita tener igualdad de condiciones.

A partir de ahí, ya es responsabilidad de cada uno ser más eficiente, ser más rápido, tiempos de desarrollo más cortos, implementar tecnologías nuevas. Y creo que esa decisión de la Comisión Europea es la que tenemos que llegar a tomar cuanto antes.

¿Está afectando toda la legislación actual a las marcas Seat o Cupra?

Te diría más que ya están afectando a toda la industria de la automoción.

Y es lo que decía antes, la sobrerregulación de por sí no es buena. Lo que hace mucho daño es la regulación en aspectos o temas que no dan una clara ventaja para el cliente, pero que sí lastran las cuentas de resultados de las compañías. Y tenemos ejemplos en el pasado donde eso ha ocurrido y yo creo que lo importante es buscar ese camino donde haya regulaciones nuevas de las cuales el cliente se pueda beneficiar sin perjudicar a la industria.

¿Cómo está funcionando la familia de eléctricos urbanos?

Primero decir que estamos muy orgullosos del trabajo que ha hecho todo el equipo, porque el Grupo Volkswagen confió en nosotros para ser los que traccionáramos este proyecto a nivel español.

La segunda buena noticia también es para España como nación. Que el Grupo Volkswagen apueste por España para invertir 10.000 millones de euros creo que también demuestra la competitividad que tenemos en España, en la red de proveedores. Somos el segundo mayor fabricante de Europa de turismos y tenemos que seguir luchando para mantener o incluso para mejorar esa posición.

¿Cómo está yendo el lanzamiento?

El mejor de nuestra historia. La verdad es que las entradas de órdenes, que es el primer indicador que nos permite medir cómo está llegando el coche a los mercados, ha superado con creces nuestras expectativas.

Estamos ya en 51.000 órdenes, y la verdad es que eso no lo habíamos contemplado de esa manera y eso nos hace especialmente felices.

Y desde el punto de vista industrial, lógicamente también, ver que el resto de las marcas del Grupo, nuestros colegas de Volkswagen con el ID. Polo y con el ID. Cross, y también Skoda con el Epiq, como parte de la gran Group Core que somos, están funcionando muy bien. Al final creo que es un proyecto ejemplar para demostrar que en Europa se pueden fabricar vehículos eléctricos de forma competitiva y ganar dinero con ellos.

Y me gusta destacar la fórmula 1-2-3-4: una plataforma nueva que ha ido a fabricarse en dos plantas españolas para tres marcas del Grupo con cuatro modelos. Y eso, teniendo en cuenta las sinergias de un 80% entre los coches, nos ha permitido tener volúmenes de escala brutales. Por lo tanto, para mí es un proyecto ejemplar.

¿Se ha marcado algún objetivo en el primer año de producción de estos cuatro modelos, en el caso de Martorell, estamos hablando de esto, de Cupra Raval y el ID. Polo?

Bueno, dada la buena acogida que ha tenido, lógicamente hemos revisado, no puedo dar cifras concretas de cuál es nuestro objetivo. Sí te puedo decir que quiero llenar la línea 1, que es donde se fabrican esos coches, y esa línea puede fabricar 300.000 vehículos al año.

Este año también alcanzaron un acuerdo con la Comisión Europea para reducir los aranceles a la importación del Cupra Tavascan, algo que afectó significativamente a su desempeño financiero. ¿Cómo van las cuentas de este año? ¿Prevén producir este modelo en Europa en el corto plazo para reducir los aranceles?

El Tavascan está lógicamente en una situación financiera mejor del año pasado, dada la reducción de aranceles adicionales que nos habían impuesto.

¿Fabricarse en Europa? No, no prevemos fabricar el Tavascan actual en Europa. La inversión la hicimos en China, tenemos que amortizar esa inversión y tenemos todo el proceso logístico montado y seguiremos adelante con ello.

¿Al nivel del volumen está funcionando bien? También sabes que al final el tema de volumen y precio es algo que fue parte del acuerdo, por lo tanto estamos moviéndonos dentro del marco del acuerdo y estamos contentos con el desarrollo del Tavascan.

Las ventas de Seat y Cupra caen un 1,4% en los primeros nueve meses del año, ¿a qué se debe esta caída?

Básicamente lo que vemos es una transformación, Seat está perdiendo como marca otra vez, Cupra está ganando, tenemos una estrategia clara con Cupra de llegar a un 3% de cuota de mercado en 2030 y estamos trabajando en ese camino. Aumentando la cuota de mercado y el volumen de Cupra, por lo tanto la estrategia que hemos decidido es la que estamos siguiendo y nos está funcionando.