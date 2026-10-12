Stellantis se abre a replicar las asociaciones con fabricantes chinos en otras plantas para paliar el exceso de capacidad

El grupo Stellantis abre la puerta a replicar el modelo de asociación con fabricantes chinos en otras factorías europeas. Así lo ha reconocido Antonio Filosa, consejero delegado del consorcio francoitaloamericano, en un encuentro con los medios en el Salón del Automóvil de París 2026.

"Con Leapmotor tenemos una asociación desde hace tres años que está haciendo unos números muy buenos pero también en la forma en la que compartimos capacidad en Zaragoza y tal vez en otras plantas", ha asegurado Filosa.

La otra asociación de exceso de capacidad es con Dongfeng. "Llamamos a Dongfeng para producir los productos que seleccionamos juntos y se producirán modelos Voyah. ¿Por qué Voyah? Porque es un producto que no está compitiendo con nuestros productos", ha aseverado el consejero delegado de Stellantis.

Estas asociaciones responden al exceso de capacidad que tiene el consorcio francoitaloamericano en el Viejo Continente. "Somos el segundo fabricante con más ventas en Europa, así que nuestro espacio para crecer es limitado", ha apuntado Filosa.

"En una industria que está disminuyendo y no está recuperando los volúmenes reconocemos que tenemos un exceso de capacidad. Lo cierto es que no queremos cerrar las plantas", ha añadido el ejecutivo italiano.

"En vez de cerrar las plantas queremos compartir ese exceso de capacidad con buenos socios que podamos seleccionar y que podamos crecer juntos", ha asegurado el directivo italiano.

Cabe recordar que el grupo Stellantis contempla una reducción de la capacidad productiva en Europa de 800.000 unidades para 2030, hasta los 3,85 millones de vehículos fabricados en la región. Esta reducción de la capacidad productiva le permitirá unos ahorros de hasta 3.000 millones de euros de cara a 2028.

En el caso de la factoría aragonesa de Zaragoza, se producirá el Leapmotor B10, al tiempo que se evalúa la posible adopción de un modelo eléctrico del segmento C-SUV para Opel.

"Tenemos mucho conocimiento sobre cómo hacer una marca en Europa, cómo hacer un mercado en Europa, cómo posicionar un producto en Europa. Tenemos mucho conocimiento que puede ser compartido con los socios que conocen Europa mucho menos", ha asegurado el ejecutivo.

Factorías de Madrid y Vigo

En cuanto a la factoría de Madrid, en la que Stellantis planea transferir la factoría de Villaverde a Leapmotor, Filosa ha comentado que "Stellantis mantendrá el 51% de los activos productivos y Leapmotor conservará el 49% restante".

"El primer paso es cerrar el acuerdo, que creo que es muy importante. Y el acuerdo va a ser muy bueno porque eso significa productos adicionales, volúmenes y trabajos allí", ha asegurado Filosa.

En cuanto a la factoría de Vigo, la más productiva de España, Filosa ha hecho hincapié en que "hay gente muy buena allí, un manager fuerte, un equipo industrial, la producción es buena, la calidad es buena, la competitividad es buena".

Lo cierto es que el grupo automovilístico producirá la familia de furgonetas K9 -que se produce en Vigo- en Turquía. Ahora bien, Filosa ha incidido en que dicha producción "servirá para abastecer al mercado local, mientras que la producción de Vigo será la que abastezca a Europa".

Recuperar la competitividad

Con todo, el principal objetivo de Stellantis pasa por "recuperar la competitividad".

"Cuando hablamos de recuperar la competitividad, hablamos de contar con una regulación de las emisiones de CO2 en Europa. Creo que eso puede ofrecer flexibilidades importantes y esas flexibilidades nos ofrecerán el tiempo que necesitamos para obtener competitividad", ha añadido Filosa.

El directivo italiano ha aseverado que las flexibilidades "son necesarias en los turismos y aún son más importantes y urgentes en los vehículos comerciales".

Asimismo, Filosa ha comentado que otra segunda regulación que podría incentivar, recompensar y proteger la industria europea del automóvil es el Made in Europe.

"El Made in Europe debería ser la empresa que pueda demostrar que diseña coches en Europa, que emplea ingeniería en Europa con un I+D europeo, que produce en plantas europeas y que utiliza suministros europeos. Si eres una empresa automovilística que puede demostrar eso en Europa, entonces deberías ser recompensada", ha recalcado Filosa.