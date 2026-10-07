Hyundai entra en la batalla de los eléctricos urbanos con el Ioniq 3, un modelo con hasta 497 kilómetros de autonomía

Hyundai no elude la principal batalla que afronta la industria automovilística europea. Una batalla consistente en contar con modelos eléctricos del segmento B, es decir, el de los utilitarios urbanos.

Un segmento en el que a lo largo del presente ejercicio ha entrado el Grupo Volkswagen, con el lanzamiento de su familia de eléctricos urbanos que se produce íntegramente en España y que está conformada por los Cupra Raval, Volkswagen ID. Polo, Skoda Epiq y Volkswagen ID. Cross.

Pero en la que también hay otros actores, como el Grupo Renault, con el Renault 5, o el grupo Stellantis, con el Peugeot e-208, también producido en la factoría zaragozana de Figueruelas.

La multinacional surcoreana acaba de lanzar al mercado el Ioniq 3, un modelo de 4,15 metros de longitud, una anchura de 1,80 metros, una altura de 1,50 metros y una distancia entre ejes de 2,68 metros.

El Ioniq 3 cuenta con dos químicas distintas de batería: de ferrofosfato de litio (LFP), desarrollada por CATL, la cual está destinada a las versiones de entrada y con una capacidad de 42,2 kWh; y otra de níquel-manganeso-cobalto (NMC), desarrollada por Samsung, destinada a las versiones con mayor autonomía y con una capacidad de 61 kWh.

Vista tres cuartos delantera del Hyundai Ioniq 3. Enrique Brooking

En román paladino, las versiones con la batería pequeña cuentan con una autonomía eléctrica homologada de 344 kilómetros en el ciclo WLTP, mientras que la batería grande ofrece hasta 497 kilómetros de autonomía.

Ambas variantes cuentan con un motor eléctrico montado en la parte delantera. La versión Standard Range entrega 107,8 kW (147 CV), mientras que el modelo Long Range ofrece 99,5 kW (135 CV).

En lo referente a la carga, el Ioniq 3 puede recargar la batería del 10% al 80% en 29 minutos en la versión Standard Range, mientras que en el caso de la versión Long Range se necesitan 30 minutos en condiciones óptimas.

Lo cierto es que se trata de un modelo que ha sido desarrollado para responder a las necesidades de los clientes europeos. Su diseño se ha llevado a cabo en Europa, mientras que su producción se llevará a cabo en la factoría que la compañía tiene en İzmit (Turquía).

Nuevo lenguaje de diseño

El Hyundai Ioniq 3 también es el primer modelo de la compañía en incorporar el nuevo lenguaje de diseño, denominado Art of Steel. Se trata de una filosofía que reduce las superficies a unos pocos volúmenes intencionados que generan un impacto visual.

Además, la nueva tipología Aero Hatch ha sido concebida para equilibrar la eficiencia aerodinámica con una gran amplitud interior.

Silueta Hyundai Ioniq 3. Enrique Brooking

Con todo, la silueta del Ioniq 3 combina un frontal bajo con una línea de techo que maximiza el espacio para la cabeza de los ocupantes de las plazas delanteras y traseras antes de estrecharse hacia el alerón posterior.

Todo ello se refuerza con las luces diurnas de píxel, que afianzan una firma visual reconocible.

Pantallas

En cuanto a las pantallas, el Ioniq 3 puede montar una pantalla táctil central de 12,9 pulgadas o de 14,6 pulgadas, dependiendo de la configuración elegida por el cliente.

Además, y salvo el acabado de entrada, el modelo monta un cuadro digital de 9,9 pulgadas que se sitúa encima del salpicadero.

Interior Ioniq 3. Enrique Brooking

Asimismo, el maletero cubica 441 litros, de los que 331 corresponden al maletero y otros 119 se encuentran en un segundo piso.

Pero el Ioniq 3 también es el primer modelo de Hyundai en Europa en incorporar el nuevo sistema de infoentretenimiento Pleos Connect, el cual está basado en Android Automotive OS.

Dicho sistema presenta una nueva generación de conectividad a bordo del vehículo, combinando una interfaz de usuario intuitiva con una integración fluida del smartphone y actualizaciones de software continuas.

De otra parte, este nuevo eléctrico urbano incorpora 15 sistemas de asistencia a la conducción y aparcamiento.

Vista tres cuartos trasera Hyundai Ioniq 3. Enrique Brooking

¿Su coste? El precio de partida del Hyundai Ioniq 3 en el mercado español parte de los 29.995 euros, sin contar con descuentos ni campañas de la marca. No obstante, en caso de adherirse a estas campañas, Plan Auto+ y la deducción de 3.000 euros en el IRPF, el acceso a la gama se sitúa en los 21.535 euros.

Desde la compañía prevén que se comercialicen entre 3.500 y 4.000 unidades del Ioniq 3 en España en su primer año completo de actividad. No obstante, Polo Satrústegui, presidente y director general de Hyundai Motor España, ha asegurado que "dependerá de los planes de ayuda".

Con todo, Hyundai planta batalla en un segmento que está llamado a ser uno de los más demandados por parte de la clientela europea.