Es oficial: el 1 de octubre la baliza V-16 seguirá siendo obligatoria en España y no llevarla supondrá 80 € de multa

Este próximo jueves entra en vigor el paquete de medidas elaborado por la Dirección General de Tráfico que tiene como objetivo proteger al usuario vulnerable de la vía. Un concepto que se incorpora por primera vez en el marco normativo para proteger a peatones, ciclistas, usuarios de VMP y motoristas.

En este contexto de novedades se ha llegado a creer que desaparece la obligación de portar la baliza V-16, necesaria desde el pasado 1 de enero.

Algo completamente falso, que el propio Pere Navarro ha desmentido tajantemente. “Es mentira, que la baliza V-16 deja de ser obligatoria a partir del 1 de octubre”. No llevarla supone una sanción de 80 euros, mientras que no utilizarla en un accidente implica una multa de 200 euros.

El conductor coloca una baliza V16 Alberfb Istock

De hecho, también señalaba que el dispositivo está consolidado, funciona bien, y ya ha registrado más de 160.000 activaciones durante el pasado verano. Afirma que en Europa ya se la denomina "la baliza española".

El anexo XII del Reglamento General de Vehículos esclarece que, los vehículos obligados a llevarlas en todo el territorio nacional son los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses.

De la misma manera la DGT aclara que el dispositivo puede ser usado fuera de España, ya que los vehículos que transiten por las carreteras acogidas a la Convención sobre la Circulación Vial de Viena de 1968 deben cumplir la normativa del país en el que están matriculados.

Modelos homologados

Desde principios de año "la V-16 conectada pasará a ser el único dispositivo de preseñalización de siniestro o avería legalmente válido", explican desde la DGT. Para comprobar si un dispositivo cumple con los requisitos legales obligatorios se pone a disposición del usuario un listado actualizado de marcas y modelos aptos para el uso.

Aunque recuerde que estar conectado no significa estar geolocalizado en todo momento, ni tampoco permite conocer a la velocidad a que se circula o datos personales. Tan solo se permite conocer la posición cuando se activa, dando visibilidad y evitando generar más accidentes en la misma vía.

Indalecio Candel esclarece cómo "la visibilidad virtual nos permitirá que nos llegue una señal y podamos avisar al resto de usuarios de la vía sobre la ubicación de la incidencia".

Aunque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) expone que el actual sistema de certificación dificulta la entrada de otros fabricantes independientes en el mercado.

Como publica Europa Press, la Comisión recalca que si la certificación depende exclusivamente de los fabricantes de balizas podría llegar a producirse una restricción en la competencia, especialmente cuando las empresas comercializan sus propios productos.

Un informe que surge a raíz de una reclamación presentada ante la secretaría para la Unidad de Mercado, la cual derivó el caso a la CNMC con un objetivo claro. Evaluar si la DGT interpreta correctamente la certificación de los soportes de las balizas V-16 y si está creando barreras de acceso para operadores independientes.