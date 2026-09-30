Kia renueva el XCeed, el cuarto modelo más demandado de la firma en España y el más europeo de su gama

Kia continúa con el proceso de renovación de su gama, el cual dio comienzo el año pasado. La multinacional surcoreana acaba de hacer lo propio con uno de sus modelos más demandados en el mercado español: el XCeed.

Se trata de un crossover del segmento C que contará con una versión microhíbrida y otras tres mecánicas de gasolina. No hay que olvidar que la apuesta de Kia para 2030 pasa por contar una gama eléctrica y otra de combustión.

Para el final de la década, Kia se ha marcado el objetivo de vender 4,13 millones de unidades en todo el mundo. De este guarismo, un millón corresponderán a modelos eléctricos, otros 1,1 millones de unidades serán modelos híbridos y otros 1,98 millones lo harán los modelos de combustión.

Preguntado por cómo se divide el mix de ventas de la compañía en el mercado patrio, Emilio Herrera, presidente y consejero delegado de Kia Iberia, ha apuntado que "un 40% corresponde a modelos híbridos y microhíbridos, otro 18% a modelos completamente eléctricos y el resto a modelos de combustión".

El XCeed servirá para alcanzar estas cifras. Y España tendrá buena parte de culpa, dado que es el mercado europeo que cuenta con una mayor demanda de este modelo. También conviene tener presente que dicho modelo se fabrica en la instalación que la enseña surcoreana tiene en la ciudad eslovaca de Žilina.

La versión microhíbrida desarrolla 115 CV y el propulsor de acceso de gasolina, 1.0 T-GDI, también ofrecerá 115 CV. Ambos modelos tienen un consumo combinado de 6,3 litros a los 100 kilómetros.

Asimismo, el nuevo XCeed también dispondrá de motores 1.6 T-GDi de 150 y 180 CV, con un consumo medio de 6,8 litros a los 100 kilómetros.

Vista tres cuartos trasera del Kia XCeed. Christian Colmenero

Desde la filial española prevén que tanto la motorización microhíbrida como la de acceso de gasolina acapararán el 95% de las ventas en el mercado patrio.

El nuevo Kia XCeed integra el sistema de infoentretenimiento de la compañía, que consta de instrumentación digital de 12,3 pulgadas y un monitor central de navegación de 12,3" pulgadas.

Reduce su tamaño

En cuanto a las dimensiones, el nuevo XCeed tiene una longitud de 4,38 metros, una anchura de 1,82 metros, una altura de 1,49 metros y una distancia entre ejes de 2,65 metros. En comparación con el modelo al que sustituye, el nuevo XCeed es 15 milímetros más corto.

Pese a esta reducción, el XCeed mantiene su capacidad de maletero en los 426 litros para las versiones de gasolina y en los 380 litros en el caso de la versión microhíbrida. En caso de abatir la segunda fila de asientos, el Kia XCeed alcanza los 1.378 litros.

Además, Kia ha introducido dos nuevos modelos de llantas de aleación de 16 y 18 pulgadas.

Entre los sistemas de ayuda a la conducción, el nuevo Kia XCeed cuenta con asistencia de conducción en carretera, asistente de ángulo muerto y asistente de prevención de colisión con tráfico trasero cruzado.

¿Y cuál es el precio de partida del nuevo XCeed? En el mercado español, el precio al contado parte de los 27.990 euros para el motor de gasolina 1.0 T-GDi, mientras que para la versión microhíbrida habrá que desembolsar 28.990 euros.

Ahora bien, en caso de adherirse a los programas de fidelización ofrecidos por Kia, el precio de partida se sitúa en los 19.860 euros para la versión de gasolina y en los 20.860 euros para la versión microhíbrida.