El Grupo Volkswagen rescinde 10 convenios colectivos en Alemania e IG Metall anticipa conflictos a partir de enero

El Grupo Volkswagen ha rescindido hasta 10 convenios colectivos firmados con el sindicato alemán IG Metall a comienzos de 2025 dado que considera que diversas cláusulas de estos convenios requieren ajustes ante la actual presión de costes.

"El objetivo de la compañía es implementar sistemáticamente las medidas previamente acordadas y agotar por completo todas las demás opciones para una reducción de plantilla socialmente responsable", ha asegurado el consorcio automovilístico alemán en un comunicado.

Las tensiones geopolíticas, las barreras comerciales y la creciente competencia, principalmente de China, han agravado significativamente la situación financiera del Grupo Volkswagen en los últimos años.

Recientemente, el gigante alemán del automóvil lanzó un profit warning y prevé cerrar el ejercicio 2026 con una rentabilidad del 1%, que contrasta con un margen de entre el 4% y el 5,5% que estimaba previamente. Asimismo, augura que los ingresos alcanzarán los 315.000 millones de euros, lo que supone un 2,1% menos en comparación con 2025.

Así las cosas, la vigencia de dichos acuerdos finalizará el próximo 31 de diciembre de 2026, por lo que el sindicato mayoritario considera que "Volkswagen pretende afectar directamente a sus salarios a partir de enero".

"Desde 2025, las concesiones de la plantilla han aportado alrededor de 1.500 millones de euros anuales, que Volkswagen debía destinar a invertir en la viabilidad futura de sus plantas", ha apuntado IG Metall.

No es la primera vez que el Grupo Volkswagen rescinde partes de su marco de negociación colectiva.

En septiembre de 2024, el gigante alemán del automóvil canceló partes de su marco de negociación, lo que desencadenó una ola de huelgas que culminaron en un acuerdo laboral histórico para el recorte de 35.000 puestos de trabajo en Alemania a cambio de garantías.

"En los últimos 18 meses, se ha producido un cambio radical en el entorno económico del sector automovilístico y, por ende, también de Volkswagen. Estos cambios de mercado son estructurales y de gran alcance", ha asegurado Arne Meiswinkel, director de Recursos Humanos de la marca Volkswagen y miembro del Comité Ejecutivo Ampliado.

Según ha reconocido el sindicato IG Metall, la empresa expresó serias dudas sobre su capacidad para implementar las inversiones en nuevos modelos y plantas acordadas en el convenio colectivo de 2024.

Thorsten Gröger , negociador jefe de IG Metall, ha apuntado que "esto supone una profunda ruptura con la cultura de Volkswagen, que se ha mantenido durante décadas, y es, a la vez, una clara declaración de guerra contra los trabajadores".

Asimismo, Gröger ha señalado que "un conflicto laboral podría ser inminente en Volkswagen a partir de enero".

En la misma línea se ha pronunciado Daniela Cavallo, presidenta del Comité de Empresa del Grupo Volkswagen quien ha hecho hincapié en que "en 2024, ya llevamos al límite lo aceptable para todos los colectivos de empleados al hacer concesiones. Eso no volverá a ocurrir".

Esta situación se produce después de que el Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen -el órgano de mayor decisión del consorcio automovilístico alemán, formado por representantes de los trabajadores y de la empresa- diese luz verde al plan de recortes de 50.000 puestos de trabajo en todo el mundo para 2030.

Un plan que también contempla el cierre de cuatro factorías en Alemania (Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm), dado que no tienen garantizada la asignación de modelos.

Cabe recordar que en 2024 se firmó un acuerdo similar que contemplaba la salida de 50.000 trabajadores en Alemania para el final de la década.