Hyundai se marca el objetivo de superar el 9% de rentabilidad para 2030 gracias a EEUU, la robótica y los robotaxis

La automovilística surcoreana Hyundai ya tiene trazada su hoja de ruta para 2030. Una estrategia en la que la meta es que la rentabilidad se sitúe por encima del 9% al final de la década, cuando prevé que sus ventas mundiales se sitúen en los 5,55 millones de unidades.

Para lograrlo, Hyundai lanzará o renovará más de 100 modelos e iniciará el despliegue de la tecnología eléctrica de autonomía extendida (REEV, por sus siglas en inglés). Pero también se apoyará en el desarrollo de la robótica y el aumento de la oferta de robotaxis.

En lo que a producto se refiere, la multinacional surcoreana contará con 58 nuevos modelos en Norteamérica, 49 en Corea del Sur, 41 en Europa, 26 en la India y 22 en China. Muchos de ellos serán productos totalmente nuevos o se introducirán en nuevos segmentos de mercado.

No es de extrañar semejante despliegue en Norteamérica dado que Hyundai invertirá 26.000 millones de dólares en Estados Unidos hasta 2028 con el fin de incrementar la producción local de vehículos, así como a desarrollar el acero y la robótica.

En el primer semestre de 2027 llegará el Santa Fe EREV, el primer modelo de la marca en incorporar esta tecnología en el mercado estadounidense y fabricado en Alabama, que contará con una autonomía combinada de más de 600 millas (965 kilómetros).

Además, Hyundai incrementará en 1,27 millones de unidades su capacidad de producción mundial hasta 2030, de las cuales medio millón corresponderán a EEUU en el que se incluye una ampliación de 200.000 unidades en Georgia.

En EEUU, Hyundai está aumentando su objetivo de abastecimiento local de piezas para 2030, anunciado anteriormente, del 60% al 80%. La región ofrecerá más de 10 modelos híbridos para 2030 y esta tecnología acaparará la mitad de las ventas, cuyos modelos serán fabricados en las plantas de Alabama y Georgia.

La estrategia de Hyundai para Europa estará basada en la electrificación. La multinacional surcoreana prevé cubrir el 85% del mercado con una gama electrificada, que incluirá cinco nuevos SUV y vehículos comerciales ligeros.

El objetivo de Hyundai en Europa es ampliar las ventas de vehículos eléctricos a más de 420.000 unidades para el final de la década. En 2025, la compañía comercializó 116.000 unidades eléctricas en el Viejo Continente.

Expansión de Génesis

El crecimiento de Hyundai también se apoyará en una expansión de la marca Génesis, la marca premium del consorcio automovilístico surcoreano.

El objetivo de Génesis para 2030 es expandirse a más de 40 mercados -actualmente tiene presencia en más de 24- y alcanzar las 350.000 unidades comercializadas. Como parte de esa estrategia, la firma premium contará con más de 270 puntos de venta en todo el mundo.

Entre ellos estará España, cuyo desembarco estaba previsto para comienzos de año y que finalmente se producirá en el cuarto trimestre. Ello permitirá haberse expandido a cinco nuevos mercados este año, tras haberlo hecho en Francia, Países Bajos, Túnez y Marruecos.

Ya para el año que viene se espera que inicie operaciones en Austria, Dinamarca, Polonia y Portugal. Más adelante se prevé el desembarco en India y la región Asia-Pacífico.

Robótica y robotaxis

La robótica y los robotaxis también tendrán su importancia en la nueva hoja de ruta de la compañía de cara a 2030. En el caso de la robótica, Hyundai desarrolla robots de IA para la fabricación en colaboración con Boston Dynamics -empresa del grupo-.

El pasado mes de junio, inauguró en EEUU el Centro de Aplicaciones Robot Metaplant (RMAC), donde se entrena a los robots de fabricación con IA, recopila datos del mundo real y lleva a cabo las pruebas y verificaciones necesarias antes de que un robot llegue a la línea de producción.

Para 2028, Hyundai tiene previsto implantar el robot humanoide Atlas en su factoría de Georgia y la capacidad de producción anual de estos robots alcanzará las 30.000 unidades para 2030. Asimismo, la compañía estudia la viabilidad de financiar la venta de robots.

En cuanto a los robotaxis, Hyundai iniciará en el cuarto trimestre del año los primeros Ioniq 5 de Waymo. Fabricados en Georgia utilizando una cadena de suministro local, estos vehículos aprovechan el potencial del grupo, desde la fabricación y el diseño hasta el software y las finanzas.

Además, a finales de este año, Motional, la filial de conducción autónoma de Hyundai, pondrá en marcha su servicio -también con Ioniq 5- en Las Vegas y se expandirá a más ciudades a lo largo de 2027.

Con todo, Hyundai ha revisado al alza su previsión de rentabilidad para 2030 por encima del 9% frente a las previsiones anteriores que pasaban por lograr unos márgenes de entre el 8% y el 9%.

Esta revisión al alza refleja la expansión de los modelos híbridos, desde los segmentos compactos hasta los grandes y de gama alta, junto con un plan de reducción de costes a nivel de toda la empresa.

Así, Hyundai reducirá su ratio de costes de ventas en 3 puntos porcentuales con respecto al objetivo anterior anunciado el año pasado: 1,5 puntos gracias a la innovación en los costes a lo largo de todo el ciclo de vida del vehículo, 1 punto gracias a la reducción de los costes de materiales y 0,5 puntos gracias a la localización.

José Muñoz, presidente y consejero delegado de Hyundai Motor Company, señaló en el día del inversor que "nuestros fundamentos nunca han sido tan sólidos. Hyundai Motor Group es el tercer grupo automovilístico más grande y el segundo más rentable, lo que nos permite invertir mientras otros se retraen".

Para el presente ejercicio, Hyundai mantiene su previsión de lograr un margen de beneficio operativo de entre el 6,3% y el 7,3%, frente al 6,2% con el que cerró 2025, a pesar de un entorno empresarial difícil. Estas previsiones se basan en la mejora de la rentabilidad derivada del aumento de las ventas de vehículos híbridos y en el efecto del lanzamiento de nuevos modelos en la segunda mitad del año.