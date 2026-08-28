Iberdrola prevé alcanzar la rentabilidad en su división de recarga eléctrica antes de que finalice la década

La transición al vehículo eléctrico avanza con paso decidido en el mercado español. Si bien el mercado patrio lleva a cabo dicha transición en la actualidad, lo cierto es que hablamos de una tecnología incipiente que, poco a poco, va ganando terreno sobre el total de las ventas.

Ahora bien, hablamos de una tecnología que aún no es rentable para la mayoría de los actores que participan. Y se trata de un ecosistema en el que participan desde fabricantes automovilísticos, hasta operadores de recarga. Iberdrola es uno de estos actores que más importancia tiene en el ecosistema eléctrico español.

"Nosotros esperamos alcanzar la rentabilidad en esta década. Antes de 2030 veremos que la cosa empieza a despegar en rentabilidad", asegura Jorge Muñoz, responsable de Smart Mobility de Iberdrola, en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia.

El directivo explica que en la actualidad el sector de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos no es rentable debido al gran volumen de inversiones realizadas que aún están pendientes de amortizar.

Muñoz reconoce que en un primer momento no se sabía cómo iba a evolucionar el sector de la recarga, dado que se depende mucho de las ventas de coches. "Ahora vemos que ha sido más lento de lo que esperábamos en esta primera parte de la década de los años 20. Sin embargo, ahora está cogiendo una velocidad que no ha tenido, lo cual es esperanzador, pero lo que sí sabemos es que va a suceder", apunta Muñoz.

"Es cierto que ahora mismo estamos viendo incremento de utilizaciones de año en año, pero es que todavía no estamos en ese momento de recuperar inversión. Es decir, necesitamos más utilizaciones para recuperar. Yo creo que no es desconocido para nadie que ahora mismo este sector no es rentable", apunta Muñoz. "Todo el sector está esperando que aumenten las utilizaciones para conseguir una rentabilidad objetivo y a partir de ahí que se pueda ir percutiendo a los clientes".

Charging Together, la sociedad formada por Iberdrola y bp pulse, fue creada a finales de 2023 y aún no ha alcanzado la rentabilidad. En 2024, la compañía finalizó con unas pérdidas por valor de 12,8 millones de euros, mientras que en 2025 los números rojos aumentaron un 27,6%, hasta alcanzar los 16,3 millones de euros.

Jorge Muñoz, responsable de Smart Mobility de Iberdrola. Iberdrola

Cabe apuntar que estas pérdidas se explican por la fuerte expansión que está llevando a cabo la compañía. De hecho, en 2025, los activos totales de la compañía crecieron un 14% en la comparativa interanual, hasta alcanzar los 273,9 millones de euros impulsados por la instalación y el desarrollo de la red de recarga.

En total, Iberdrola es el principal operador de puntos de recarga en España, con un total de 11.800 postes, lo que supone una quinta parte del total de los instalados en España. De esta cantidad, "unos 3.500 son de alta potencia y el resto son puntos de recarga en corriente alterna que fundamentalmente están en ciudad y en destino y están muy asociados a un partner".

En lo que a precios se refiere, Muñoz asegura que "establecimos los precios de recarga en 2024 y desde entonces no los hemos cambiado".

"Por el momento no ha subido nada, independientemente de lo que haya pasado en el sector". No obstante, el directivo reconoce que "a futuro, sí esperamos que pueda ser más económico".

Pila de combustible de hidrógeno

Otra de las tecnologías que aparecen en el horizonte es la de la pila de combustible de hidrógeno. Una tecnología pensada para los vehículos industriales que aún se encuentra en una etapa mucho más incipiente que la eléctrica.

"El principal problema para las empresas de logística es que el coste por kilómetro respecto a un eléctrico de batería es entre tres y cinco veces superior, dado que las ineficiencias del hidrógeno son muy altas", asegura Muñoz. "Eso hace que la batería con respecto a la pila de combustible de hidrógeno siempre va a ser más económica", apunta el directivo.

Muñoz asevera que en el transporte ligero no va a tener ningún peso. En el transporte pesado, es posible que veamos algunas cosas muy específicas. No obstante, Muñoz se muestra escéptico sobre que la pila de combustible vaya a tener un uso generalizado en el transporte pesado, "puesto que está el tema del coste y la disponibilidad de hidrogeneras en ruta".

"Nosotros creemos que el futuro del transporte tanto ligero como pesado estará en las baterías, no en el hidrógeno. La realidad es que el hidrógeno no tiene competencia con la batería", concluye Muñoz.