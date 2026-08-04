Ya es oficial: la DGT avisa a los conductores de cinco nuevos radares y multará con hasta 600 € si superan los límites

Desde el 3 de agosto hasta el próximo día 9, la Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha una campaña especial de vigilancia y control de velocidad. Y aunque muchos conductores opinan que los límites establecidos son excesivos, tan solo en 2024, este factor estuvo presente en 307 siniestros mortales, es decir, el 22% del total de los registrados por el organismo.

Dentro de la estrategia de Seguridad Vial 2030 este tipo de control es una prioridad. De hecho, el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) estima que con reducir apenas 1 km/h se evitarían más de 2.200 fallecimientos al año, todo en las carreteras de la Unión Europea. En el lado opuesto destacan que, con aumentar 10 km/h se incrementa un 220% el riesgo de siniestro mortal.

Esta iniciativa se desarrolla a nivel europeo en todos aquellos países adheridos a la asociación RoadPol, concretamente, en España participarán los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las policías autonómicas y locales que quieran sumarse.

Aviso de radar en autopista española. Istock

Durante el mes de más movimiento del año, en el que más se incrementan los desplazamientos, los controles también lo harán. Particularmente en carreteras convencionales, autopistas, autovías y vías urbanas, con especial atención a los tramos donde la velocidad se posiciona como un factor de riesgo.

Se reforzarán las campañas de vigilancia con la incorporación de cinco nuevos puntos de control de velocidad, concretamente uno fijo y dos de tramo bidireccionales. Estarán situados en las carreteras de Albacete (CM-412), Segovia (N-110) y por último Soria (CL-101).

Tal y como afirma el organismo, todos ellos se encontrarán debidamente señalizados además de estar ubicados en la página web de la propia DGT, al igual que podrán incluirse en los navegadores.

A lo largo del primer mes, el exceso de velocidad solo conllevará un aviso informativo. Una vez vencido dicho plazo, se procederá a la denuncia y sanción de los infractores. A 30 km/h el riesgo de fallecimiento es de un 5% mientras que a partir de 80km/h la supervivencia es realmente complicada.

Desde la Dirección General de Tráfico recuerdan que rebasar los límites establecidos puede conllevar sanciones de entre 100 y 600 euros, junto con la pérdida de hasta seis puntos del permiso. De la misma manera, que superar en 60 km/h la velocidad máxima permitida en vías urbanas o en 80 km/h en interurbanas puede llevar a penas de prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad junto con la privación de conducir.

A esta campaña de prevención se une la que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, día del eclipse total solar. Acontecimiento que no se repite desde 1912 y por el que se prevé una gran afluencia de desplazamientos.

Por esta razón, tal y como afirma el organismo, se diferenciará entre dos públicos. El primero de ellos estará integrado por todos los que se desplacen a un punto de observación, mientras que el segundo se refiere a todos los que circulen por las carreteras ordinariamente.