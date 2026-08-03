Juan José, mecánico: "Para no irte de la ITV con un resultado negativo por los gases, debes llevar el coche muy caliente"

Imagen de un mecánico desde su puesto de trabajo. Envato

El 81% de los vehículos que acudieron a realizar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en 2025, superaron favorablemente el examen tal y como destacan los datos de AECA-ITV.

Los fallos más habituales se encuentran en el alumbrado y la señalización con un 23%, aunque les siguen de cerca los problemas relacionados con las emisiones contaminantes, concretamente con un 22%.

Para todos aquellos conductores que tengan prevista esta cita Juan José, mecánico, les da la clave que estaban buscando, y no es para nada un producto costoso. "Para no irte de la ITV con un resultado negativo por los gases, debes llevar el coche muy caliente", explica.

Centro de inspección técnica de vehículos. Istock

En esta evaluación se comprueba de forma visual y mecanizada todo el sistema mediante el analizador de gases y el OBD (On Board Diagnostics, por sus siglas en inglés).

En el caso de todos aquellos motores diésel, se mide la opacidad de los gases de escape. Lo que significa que cuanto más grande sea la concentración de las partículas (humo negro) también será la contaminación emitida.

La consecuencia no sería otra que, el sistema que quema el combustible no lo hace adecuadamente, o bien una anomalía en el postratamiento de gases de escape.

En el lado opuesto se encuentran los vehículos con combustible de gasolina, en ellos se mide la concentración de monóxido de carbono, altos niveles señalan fallos en la combustión.

Para evitar este tipo de errores, Juan José insiste en que el vehículo no debe llevarse a la inspección "recién arrancado por la mañana, ni de circular por la ciudad", explica.

Según su experiencia, es habitual recibir vehículos que no han superado la inspección, aunque recalca que "en realidad, no tienen nada".

Para solucionar este problema el experto destapa que "los catalizadores tienen que estar muy calientes para funcionar".

Por esta razón, recomienda llevar el coche con temperatura, "no quiere decir que tengas que traer el coche acelerando a toda pastilla", matiza el mecánico.

Aunque también explica que en muchas ocasiones, cuando acude a un taller un modelo rechazado por este motivo, para solucionarlo hace "cuatro acelerones y paso la ITV".

Con este simple consejo de temperatura Juan José reduce el riesgo a conseguir un resultado desfavorable. Aunque lo que verdaderamente marcará la diferencia en este tipo de situaciones siempre será haber tenido un buen mantenimiento del vehículo, no solo favorecerá al dueño en este tipo de trámites, también alargará la vida útil.