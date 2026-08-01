Las nuevas modificaciones del reglamento de tráfico entrarán en vigor el próximo 1 de octubre, con un objetivo claro, proteger a los colectivos más vulnerables. Esta medida se suma al aniversario del carnet por puntos del que ya se ha cumplido 20 años, una iniciativa que ha marcado un antes y un después en la evolución de la seguridad vial.

En esta actualización, los cambios se agrupan en varios bloques. En un primer lugar se encuentran los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y riders, para su uso se establece una edad mínima de 15 años. En ellos se incluyen los patinetes eléctricos. Para ellos, será obligatorio llevar siempre el casco, así como el alumbrado encendido y utilizar siempre el chaleco reflectante de noche o con baja visibilidad.

Además, fuera de los núcleos urbanos se puede permitir su circulación por vías segregadas de vehículos a motor como tramos ciclistas y carriles bici.

Un ciclista urbano vestido de rojo. Envato

Ante estas novedades, todos los expertos han hablado, como es el caso de Carlos Almagro, profesor de autoescuela, “El 1 de octubre entra en vigor el mayor cambio que he vivido en 20 años”, explica. Para el experto, el conflicto no llega para aquellos que se vayan a examinar, sino para todos los que ya disponen del carné de conducir "Tenéis que esforzaros y poneros al día con esta nueva normativa", confirma.

Tal y como el mismo recalca, no conocerlas puede implicar una sanción. Un ejemplo se da a la hora de adelantar bicicletas, ya que a partir de dicha fecha será necesario reducir la velocidad en 20km/h respecto al límite establecido por la vía, igual que también hay que dejar como mínimo cinco metros de distancia de seguridad. No es la única novedad para los ciclistas ya que también, en vías urbanas, deberán circular por el centro del carril.

Entre los afectados también se encuentran todos los usuarios de motocicletas. Tendrán que llevar guantes en vías interurbanas, calzado cerrado en todo tipo de vías, además de casco homologado y no solo certificado. Respecto a su circulación, se les permitirá hacerlo por el arcén a 30km/h, siempre previa señalización del tramo y los riders, deberán siempre llevar chaleco reflectante.

A estas alteraciones se suman las exenciones al uso del cinturón, con nieve estará prohibido adelantar y circular por el carril izquierdo, siendo obligatorio orillarse para permitir el paso a los vehículos de emergencia dejando una separación de 1,5 metros y reducir la velocidad al menos 20km/h en el momento de rebasar a los vehículos inmovilizados y por último, se incorpora el estacionamiento de caravanas.

De este modo, el próximo 1 de octubre se marcará un punto de inflexión para todos estos colectivos, aunque serán todos los conductores los que tendrán que adaptarse para mejorar la seguridad y evitar multas innecesarias.