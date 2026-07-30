El Grupo BMW recorta un 28,5% su beneficio en el primer semestre afectado por la caída del mercado chino

El Grupo BMW, propietario de la marca homónima, Mini, Rolls-Royce y BMW Motorrad, cerró el primer semestre del año con una caída en su beneficio del 28,5% en la comparativa interanual, hasta los 2.872 millones de euros. Un descenso que se explica por la caída de ventas, especialmente en el mercado chino.

Los beneficios del grupo antes de impuestos durante el periodo de referencia fueron significativamente inferiores a los del año anterior, situándose en 4.045 millones de euros, lo que supuso una caída del 29,4% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Milan Nedeljković, presidente del Consejo de Administración de BMW, ha explicado que "la industria automotriz se enfrenta a desafíos cada vez mayores: la intensa competencia global, las crecientes exigencias regulatorias regionales y las implicaciones de los conflictos geopolíticos definirán nuestro modelo de negocio en los próximos años. Por eso es importante ser eficientes y ágiles".

Walter Mertl, miembro del Consejo de Administración responsable de Finanzas, apuntó que "tras un ahorro de costes de 2.500 millones de euros el año pasado, estamos reforzando y acelerando nuestras medidas de eficiencia, al tiempo que implementamos medidas estructurales específicas. Nuestro objetivo es reducir la complejidad y establecer una base de costes sosteniblemente más baja".

En lo que a rentabilidad se refiere, el margen del consorcio automovilístico bávaro entre enero y junio se situó en el 3,6%, lo que supone 2,6 puntos porcentuales menos en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Entre enero y junio, la cifra de negocios del Grupo BMW cayó un 8% en la comparativa interanual, hasta alcanzar los 62.266 millones de euros. Un descenso que vino motivado por el aumento de la presión competitiva y la caída del volumen de ventas.

Y es que las ventas de automóviles del Grupo BMW en los seis primeros meses del año cayeron un 4,2%, hasta las 1.156.727 unidades.

Asimismo, la división de motocicletas recortó sus entregas un 2,9% hasta junio, con un total de 102.847 unidades comercializadas.

En el segmento de automoción, la disminución del volumen de ventas y la intensa competencia lastraron los ingresos. Durante los primeros seis meses del año, los ingresos del segmento de automoción disminuyeron moderadamente hasta los 54.321 millones de euros, lo que supone un 7,1% menos en la comparativa interanual.

Previsiones a la baja

Cabe recordar que el Grupo BMW ya recortó sus previsiones para el ejercicio en curso. El consorcio automovilístico alemán lanzó un profit warning en el que prevé que su margen operativo se sitúe en el rango de entre el 1% y el 3%, frente a las anteriores previsiones que situaban este margen en el rango de entre el 4% y el 6%.

En cuanto a la rentabilidad sobre el capital, el Grupo BMW estima que cerrará el año con un margen de entre el 1% y el 5% (antes se situaba en el rango del 6% al 10%).

Estas nuevas previsiones contribuirán a que el beneficio del grupo antes de impuestos sufra una "disminución significativa con respecto al año anterior".

Todo ello se complementará con un plan de recortes de empleo de hasta 8.000 trabajadores hasta finales de 2027. Una medida con la que el Grupo BMW prevé lograr un ahorro de 1.000 millones de euros anuales. La idea es combinar programas de jubilación anticipada con bajas indemnizadas, las cuales tendrán lugar sólo en Alemania.