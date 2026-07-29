El Grupo Renault gana 705 millones de euros hasta junio apoyado en el alza de las ventas y la reducción de costes

El Grupo Renault cerró el primer semestre del año con un beneficio de 705 millones de euros, lo que supone dejar atrás las pérdidas de 11.185 millones de euros registradas en el mismo periodo del año anterior.

Dicha mejora, que también se explica por la forma en la que contabiliza ahora el consorcio automovilístico francés su participación en Nissan, se explica por una mejora de las ventas, así como por las medidas de reducción de costes implementadas.

La estrategia futuREady, nueva hoja de ruta de François Provost, contempla una reducción de los costes variables por vehículo de 400 euros al año. Según ha reconocido el grupo, la reducción de costes "sigue siendo una prioridad clave para 2026 y los años posteriores".

"El Grupo continúa aplicando medidas para mitigar el impacto de la crisis de Oriente Medio en los costes de materias primas, energía y logística", ha añadido el consorcio automovilístico galo.

El resultado operativo cayó un 5,2% entre enero y junio, hasta situarse en los 1.567 millones de euros. Asimismo, la rentabilidad del Grupo Renault se situó en el 5,2% en los seis primeros meses del año, lo que supone 0,8 puntos porcentuales menos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, el resultado del primer semestre también recoge un incremento en la cifra de negocios del 9,5% en la comparativa interanual, hasta los 30.252 millones de euros.

Al crecimiento de los ingresos contribuyó tanto la división de automoción, que experimentó un alza del 9,3% en la comparativa interanual, hasta alcanzar los 26.806 millones de euros, como Mobilize Financial Services, cuya cifra de negocios aumentó un 11%, hasta los 3.400 millones. De hecho, el consejero delegado del grupo considera que "Mobilize Financial Services representa una ventaja competitiva clave que nos diferencia en nuestra industria".

Buena parte de culpa del incremento de las ventas lo tiene la gama de modelos eléctricos e híbridos no enchufables lanzados al mercado. Así, mientras que las ventas de modelos híbridos autorrecargables ya suponen un tercio de las ventas del grupo, las de eléctricos ya suponen casi una quinta parte (18,8%).

Cabe destacar que el nivel de inventarios del Grupo Renault al cierre de junio se situó en los 546.000 vehículos, lo que supone un ligero incremento en comparación con el trimestre anterior, cuando las existencias se situaron en las 530.000 unidades.

Previsiones

De cara a la segunda mitad del ejercicio 2026, el Grupo Renault prevé mantener este impulso.

"En la primera mitad del año, lanzamos en Europa el Clio VI y el Twingo E-Tech eléctrico, así como el Boreal y el Duster en los mercados internacionales; todos ellos con motorizaciones electrificadas", ha apuntado François Provost en un comunicado.

"Este impulso se acelerará en el segundo semestre con el lanzamiento del Renault Niagara para mercados internacionales, el nuevo Renault Megane E-Tech, el Dacia Striker, el Dacia Sandero HEV y el nuevo Dacia Spring, mientras que la producción del primer vehículo definido por software (SDV) europeo, el Trafic Van E-Tech, comenzará antes de fin de año", ha añadido el directivo.

De esta manera, el consorcio automovilístico francés mantiene sus previsiones de cerrar el ejercicio con una rentabilidad del 5,5%, lo que supondría hasta 0,8 puntos porcentuales menos en comparación con 2025. Asimismo, estima que acabará el año con un flujo de caja libre de automoción de alrededor de 1.000 millones de euros.