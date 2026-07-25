Modesto, mecánico: "Para pasar la ITV con neumáticos viejos, empapa un trapo en Coca-Cola y frota toda la goma"

Saltarse la Inspección Técnica de Vehículos, no es ahorrar, supone jugársela en cada kilómetro recorrido. El 30% de los vehículos obligados a pasar la ITV no lo hace, aunque retrasarla más de un año incrementa en un 65% el riesgo de detectar averías graves, de acuerdo con la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV).

Sin ambigüedades, los vehículos que acumulan entre seis y doce meses de demora, presentan un 51% más de defectos graves o muy graves. Además, una de las principales causas de este absentismo en los exámenes obligatorios se encuentra en el miedo a no superarlos.

En este contexto de incertidumbre, Modesto, mecánico, expone desde sus redes sociales (@modestitoo) consejos clave para todos los conductores que tengan que encontrarse próximamente con este trámite obligatorio. "Para pasar la ITV con neumáticos viejos, empapa un trapo en Coca-Cola y frota toda la goma", aclara.

Centro de la estación ITV. Istock

Tal y como explica desde su publicación, este truco casero está orientado a todos aquellos neumáticos con varios años encima, cuyo dibujo se encuentra en perfectas condiciones, pero presentan ciertas grietas. Un defecto visual por el que el mecánico temía lo peor: "por antigüedad me iban a tumbar seguramente la inspección".

El procedimiento es sencillo, consiste en coger un trapo viejo y empaparlo bien con Coca-Cola. Tras ello, se debe frotar a conciencia por todo el neumático, rellenando visualmente las grietas. "Le da a la goma un aspecto oscuro y uniforme", explica.

Según destaca, el resultado fue una inspección favorable. Uno de cada cinco vehículos no superan a la primera este examen, tal y como aclara RTVE, el Ministerio de Industria y Turismo del año 2025.

En cuanto a los fallos más comunes, Toyota destaca varios. Entre ellos, el sistema de alumbrado, un defecto frecuente, pero por fortuna no demasiado costoso.

A lo que se suma también el aspecto exterior, el motor y la transmisión, los frenos, la matrícula, las emisiones, los neumáticos, los ejes o la dirección entre otros.

Tipos de resultados

Además, en cuanto a las conclusiones, el responsable del vehículo puede obtener tres tipos de respuestas. El primero de ellos es el resultado desfavorable, suele ocurrir cuando se detecta un fallo grave o varios leves que pueden suponer un peligro real para los ocupantes del vehículo o para aquellos con los que se comparta vía.

En este tipo de situaciones, se permite circular, pero únicamente para ir de la estación de la ITV al taller y regresar de nuevo.

Por otro lado, se encuentra el resultado negativo, se obtiene a consecuencia de una acumulación de faltas graves. En este supuesto el vehículo queda inmovilizado, no podrá acudir 'por su propio pie' al taller, será necesario llamar a una grúa.

Y finalmente se encuentra el mejor de los casos, una ITV favorable con la que el conductor se olvidará de esta visita hasta su próxima cita.