Li Shufu, el Henry Ford chino, llega a España: dueño del 10% de Mercedes-Benz y entre las 200 mayores fortunas del mundo

Li Shufu, también conocido como Eric Li, es el fundador y presidente de Zhejiang Geely Holding Group (Geely). Por poco conocido que pueda parecer para la mayoría, dicho consorcio agrupa las actividades de fabricantes como Volvo Cars, Geely, Lotus, Polestar, Zeekr, Lynk & Co, LEVC -el fabricante de los taxis negros de Londres- o Farizon.

Pero no son las únicas compañías que controla Li Shufu. El directivo chino, que ocupa el puesto 182 en la lista Forbes con un patrimonio neto de 15.900 millones de dólares (13.965 millones de euros al cambio actual), también posee participaciones estratégicas en el grupo Mercedes-Benz, Aston Martin, Renault Korea y en Volvo Group, la división de vehículo industrial y maquinaria.

A este portfolio hay que sumar ahora su participación en Ford Almussafes, la cual ascenderá hasta el 34% para 2027, fecha en la que está prevista la firma de la creación de la joint venture entre Ford y Geely.

Los orígenes de Li Shufu se remontan a 1963 en una humilde zona rural de Taizhou, provincia de Zhejiang (oeste de China) y cuya infancia transcurrió en un entorno agrícola donde tener coche era algo inalcanzable.

Si bien no acostumbra a conceder entrevistas, en una que sí concedió a Forbes, Shufu aseguró que "vivíamos en una aldea agrícola y nadie podía permitirse comprar un automóvil. No podíamos permitirnos ningún juguete. No podía imaginarme haciendo un coche de verdad".

Geely nace en 1986

La historia de Geely da comienzo en 1986. Sin embargo, su actividad principal estaba relacionada con la producción de componentes para refrigeradores. Sin embargo, a finales de la década de los años 80 el negocio viró hacia la producción de materiales decorativos de aluminio y magnesio.

En 1994, Li Shufu volvió a dar un giro radical a su negocio y pasó a centrarse en las motos y scooters de bajo coste, actividad que mantiene en la actualidad.

Hubo que esperar hasta 1997 para que el grupo se iniciase en el sector del automóvil. Entonces, se convirtió en la primera empresa privada de coches en China.

En 2003 se creó Zhejiang Geely Holding Group, en el que se establecieron todos los negocios dedicados a la industria de la automoción. Un año después, se convertiría en el primer fabricante de vehículos en cotizar en la Bolsa de Valores de Hong Kong.

Compra de Volvo Cars

El salto al Viejo Continente no llegó hasta 2010. Ese fue el primer contacto entre Geely y Ford. Entonces, el fabricante chino compró Volvo Cars al grupo estadounidense. Geely desembolsó 1.800 millones de dólares (unos 1.582 millones de euros al cambio actual) a Ford en un momento en el que la compañía sueca se encontraba casi en quiebra.

Tardó tiempo en reflotar la situación de Volvo Cars. De hecho, las inversiones realizadas en la firma sueca por parte de Geely ya superan los 10.000 millones de dólares.

En 2021, Geely decidió iniciar la cotización de Volvo Cars en la Bolsa de Estocolmo, hasta reducir su posición en la propiedad hasta el 78,7% actual.

Eso sí, la capitalización del resto de Volvo Cars alcanza ahora los 56.940 millones de coronas suecas (unos 5.130 millones de euros al cambio actual).

Entrada en Mercedes-Benz

Poco antes de la salida a bolsa de Volvo, Li Shufu llevó a cabo otra operación importante en la industria automovilística. En 2018, el magnate chino se convirtió en el mayor accionista individual en Daimler, el actual grupo Mercedes-Benz.

Li Shufu compró una participación del 9,69% en el consorcio automovilístico alemán, en una operación valorada en 7.200 millones de euros.

En la actualidad, el ejecutivo chino mantiene esta posición a través de Tenaciou3 Prospect Investment, su vehículo inversor.

Ya en enero de 2020, Daimler y Geely constituyeron una joint venture, con el 50% de la propiedad para cada uno, para desarrollar la marca smart como firma de vehículos eléctricos premium.

Tercer accionista de Aston Martin

Pero el control de la cadena de suministro, al igual que hizo Henry Ford, no queda aquí. El entramado de compañías que compone el consorcio automovilístico chino también incluye una participación en Aston Martin. Y no es pequeña.

Geely entró en el capital de Aston Martin en 2022 con una participación del 7,6% en una operación que le supuso un desembolso de 66,3 millones de libras (unos 75 millones de euros de entonces).

Ocho meses después amplió su participación en la automovilística británica tras invertir 234 millones de libras. Su posición aumentó hasta el 17%, lo que le convierte en el tercer máximo accionista de la compañía.

En la actualidad, Geely mantiene una posición del 14% en el accionariado de Aston Martin y un puesto en el consejo de administración.

Llega a España

Ahora, el entramado de Geely entra en España con la toma del 34% de los activos de la factoría valenciana de Almussafes. Una planta que el próximo mes de septiembre celebrará su 50 aniversario. Entonces, dio comienzo la producción del Ford Fiesta.

La situación de repliegue en Europa que lleva a cabo Ford ha propiciado la entrada de un gigante que le da acceso a mano de obra cualificada, una amplia red de proveedores e instalaciones. Requisitos todos ellos trascendentales a la hora de iniciar operaciones industriales.

En definitiva, Li Shufu sigue engrosando su lista de adquisiciones en un momento de debilidad de la industria automovilística occidental. No es de extrañar si se tiene en cuenta que una de las metas que se ha marcado Geely para 2030 es la de situarse entre los cinco grupos automovilísticos con más ventas a nivel mundial.

Para esa fecha, Geely prevé que sus entregas alcancen los 6,5 millones de vehículos. La última vez que Ford logró superar unas cifras similares a las que se ha marcado Geely para el final de la década fue en 2016.

Al cierre de 2025, las ventas mundiales de Ford se situaron en los 4,40 millones de vehículos. Ejemplo de la transformación que está llevando a cabo la industria automovilística.