El Grupo Volkswagen recorta su beneficio un 35,7% hasta junio y revisa a la baja su previsión de ventas para 2026

El Grupo Volkswagen cerró el primer semestre del año con una caída en su beneficio neto atribuido del 35,7%, hasta situarlo en los 2.574 millones de euros. Un desempeño que estuvo marcado por la caída de los volúmenes de venta, el ajuste de la estrategia de producción en EEUU, así como por los aranceles de importación al segundo mercado más grande del mundo.

Con todo, el gigante alemán del automóvil ha revisado a la baja su previsión de ventas para el ejercicio en curso. Así, el Grupo Volkswagen estima que sus ingresos se reducirán un 3% en comparación con 2025. Previamente, el consorcio automovilístico alemán pronosticó que su cifra de negocios experimentaría un crecimiento del 0% y el 3%.

La facturación del Grupo Volkswagen entre enero y junio alcanzó los 158.102 millones de euros, lo que supuso un ligero descenso del 0,1% en la comparativa interanual. Todo ello tras haber recortado sus entregas un 6,3% en los seis primeros meses del año, hasta alcanzar las 4.125.700 unidades.

El beneficio operativo cayó un 11,5%, hasta situarse en los 5.931 millones de euros, afectado por la reorientación de su estrategia en EEUU, que registraron costes de 500 millones de euros y los aranceles de importación, que se mantuvieron en los 1.300 millones de euros.

Ahora bien, el desempeño en China también afectó al desempeño, con una caída en las ventas del 25,9%, hasta las 973.000 unidades.

Cae la rentabilidad

Asimismo, la rentabilidad en el primer semestre se redujo en 0,4 puntos porcentuales, hasta situarse en el 3,8%. Sin embargo, el gigante alemán del automóvil espera una recuperación de los márgenes para la segunda mitad del año y prevé cerrar el ejercicio con un margen operativo de entre 4% y el 5,5%.

Oliver Blume, consejero delegado del Grupo Volkswagen, ha explicado que "para el año completo, esperamos un sólido desempeño superior al del año anterior en un entorno desafiante, a pesar de que nuestro resultado operativo en el primer semestre fue aproximadamente un 12% inferior al del año anterior".

"En un escenario de riesgo sin precedentes, el Grupo Volkswagen entra en la siguiente fase de su transformación, desde una posición de fortaleza y con una clara comprensión de las oportunidades que se presentan", ha añadido.

Todo ello en un momento en el que el consorcio automovilístico alemán prepara la salida de 100.000 trabajadores en todo el mundo, dado que su nueva hoja de ruta pasa por recortar su capacidad productiva en un 25%, hasta situarla en los 9 millones de vehículos.

Arno Antlitz, director financiero del Grupo Volkswagen, ha apuntado que "debemos acelerar los esfuerzos para reducir estructuralmente nuestra base de costes y mejorar de forma sostenible la calidad de nuestros beneficios".

"Esto incluye estructuras de costes optimizadas para los vehículos, menores gastos generales, mayor eficiencia en nuestras plantas, un desarrollo tecnológico más rápido y procesos de toma de decisiones más ágiles", ha aseverado.

Al cierre del primer semestre, la plantilla del Grupo Volkswagen, incluyendo sus joint ventures en China, se situaba en los 652.211 trabajadores. Esto supone casi 15.000 trabajadores menos en comparación con el primer semestre del ejercicio anterior.

Seat eleva su beneficio

Seat, por su parte, cerró el primer semestre del año más que triplicando su beneficio operativo, hasta alcanzar los 122 millones de euros.

Una mejora que se explica por la exención de aranceles a la importación del Cupra Tavascan, modelo 100% eléctrico que se produce en China.

Las ventas de Seat y Cupra en la primera mitad del año aumentaron un 2,1% en la comparativa interanual, hasta situarse en las 329.000 unidades. De ellas, 170.100 correspondieron a la marca Cupra. En el segundo trimestre, el lanzamiento del Cupra Raval provocó un alza de los pedidos de vehículos eléctricos de la marca del 85%.

Todo ello motivó que la facturación de Seat y Cupra registrase un alza del 1,2% en los seis primeros meses del año, hasta alcanzar los 7.695 millones de euros.

Previsiones

De cara al cierre del ejercicio, el Grupo Volkswagen estima que las entregas a clientes caigan entre un 7% y un 3% en comparación con 2025, cuando logró comercializar 8,98 millones de vehículos a nivel mundial.

Una previsión que se explica por la fuerte caída de volúmenes en China.