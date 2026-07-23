Dacia acelera ante la presión china: lanzará tres modelos para reactivar sus ventas tras recortarlas un 8,1% hasta junio

Dacia, la firma rumana del Grupo Renault, no ha empezado con buen pie este 2026. La automovilística venía de cerrar un ejercicio 2025 en el que logró récord de ventas en Europa, con 607.408 unidades. Sin embargo, su desempeño en la primera mitad del ejercicio se ha visto golpeado por la fuerte competencia china. Especialmente en España, Francia e Italia.

En el primer semestre del año, las ventas de Dacia en Europa cayeron un 8,1% en la comparativa interanual, con 29.000 unidades menos comercializadas en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.

"El entorno geopolítico ha estado bajo una presión intensa y la competencia también ha sido muy fuerte en Europa", aseguró Frank Marotte, director global de Marketing, Ventas y Operaciones de la marca Dacia, en un encuentro con medios en el que participó EL ESPAÑOL-Invertia.

"Mantuvimos una disciplina muy estricta priorizando el crecimiento sostenible y la creación de valor durante la primera mitad del año. Esta es la misma intención que tenemos para la segunda mitad del año", apuntó el directivo.

Para compensar esta caída, la automovilística rumana impulsará palancas de crecimiento concretas, "incluidos dos lanzamientos de producto clave y una oferta de híbridos reforzada y completamente ampliada".

Lanzamientos

Entre los lanzamientos que acometerá Dacia en la segunda mitad del año se encuentra el nuevo Dacia Spring, su modelo completamente eléctrico, y el Dacia Striker, un crossover del segmento C que surge como alternativa a los SUV.

En el caso del Spring, Dacia acaba de lanzar la segunda generación de un modelo del que se han comercializado más de 210.000 unidades desde 2021.

Pero la multinacional rumana también ampliará la gama del segmento C con el Striker, un crossover que permitirá a la compañía elevar la cuota de mercado del segmento C del 20% al 33% de las ventas para 2035.

"El tamaño del segmento C es menor que el del C-SUV, pero la competencia es menos intensa que la que tenemos en los C-SUV", aseveró Marotte.

Vista tres cuartos delantera del nuevo Dacia Striker. Adrien Cortesi

Las novedades de la firma no terminan aquí, dado que también ha ampliado la gama de modelos híbridos, la tecnología más demandada en el Viejo Continente.

Es lo que ha hecho con el Sandero, el modelo que acumula nueve años consecutivos como líder de ventas en Europa en el canal de particulares, el más rentable para los fabricantes. En el caso de España, el Dacia Sandero es el líder de ventas desde 2013 de forma ininterrumpida.

Ahora, la firma rumana ha incorporado el propulsor hybrid 155, lo que le convierte en el modelo híbrido autorrecargable del segmento B más económico del mercado.

Lo cierto es que Marotte considera que de estos lanzamientos, el Striker será el que acapare más ventas.

"Mantenemos unos fundamentos muy sólidos hacia el mercado minorista. Estamos muy enfocados y seguimos altamente orientados al canal particular, con un mix de ventas minoristas del 77%. Además, mantenemos una política de precios netos muy firme, con descuentos en efectivo muy limitados en la red de concesionarios, por lo que disponemos de unos valores residuales muy fuertes", añadió el directivo.

Competencia china del Duster

Buena parte del descenso en ventas experimentado por Dacia en el primer semestre se explica por la fuerte competencia del Duster, el modelo del segmento B-SUV, por parte de las marcas chinas.

"La evolución del volumen del Duster se debe principalmente a una competencia más fuerte en los mercados, especialmente en España, Francia e Italia durante los últimos meses", apuntó Marotte.

Pero el directivo aseguró que no es el único motivo. "La segunda razón es una mayor electrificación, con ventas de vehículos eléctricos que han aumentado significativamente en el segundo trimestre y que han afectado a nuestro volumen potencial en el Duster".

Sirva como ejemplo la evolución del Duster en el mercado español. En el primer semestre del año se comercializaron 6.458 unidades en el primer semestre del año, un 19,5% menos en la comparativa interanual, mientras que del MG ZS se matricularon 12.032 unidades, un 19,8% menos frente al mismo periodo del ejercicio anterior.