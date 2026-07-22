Juan José, mecánico: "El aire acondicionado ponlo con las ventanillas bajadas unos segundos para ventilar"

Ante las olas de calor, extremar las precauciones al conducir o aparcar es fundamental. Dejar ciertos objetos en el habitáculo con altas temperaturas puede ser nefasto.

Los dispositivos electrónicos (smartphones, tablets o powerbanks) se deforman y pierden rendimiento, los medicamentos pierden efectividad y los mecheros o aerosoles representan un mayor riesgo de explosión.

Pero el peligro no está solo al aparcar al sol, también influye en la conducción. Un mal uso del aire acondicionado puede ser crítico, según los datos de Euromaster, conducir con más de 35ºC en el interior del vehículo incrementa hasta un 25% el riesgo de sufrir un accidente.

Sistema del aire acondicionado. Envato

En este contexto, Juan José, mecánico, expone desde las redes sociales, algunos consejos básicos para estos meses de calor. "El aire acondicionado debes ponerlo con las ventanillas bajadas unos segundos para ventilar", afirma.

El interior de un coche puede alcanzar los 60 grados y los plásticos que se encuentran en su interior desprenden sustancias y gases tóxicos. Por lo que según el mecánico, el error que comete la mayoría es encender el aire acondicionado y cerrar las puertas de inmediato, haciendo que aquel que se encuentra en el habitáculo respire todos los vapores.

Por ello, su recomendación para cuidar la salud es encender el aire acondicionado y acto seguido bajar las ventanillas para que esos gases puedan salir, con lo que a su vez se ventila el interior.

Inhalarlos puntualmente no significa que se vayan a desarrollar enfermedades graves, sin embargo, Juan José insiste en que es mejor evitarlos. Los pequeños gestos como este son los detalles que marcan la diferencia, al igual que cuidar la dieta mejora la calidad de vida. "Todo suma", destaca el mecánico.

Ahora, en las vacaciones es cuando más viajes se realizan y es importante revisar no solo las ruedas y el aceite, también las condiciones en las que viajamos en el interior. Llevar agua y mantener una temperatura adecuada es fundamental, especialmente para viajes largos.

El calor intenso en el interior también afecta a la capacidad de concentración y, por lo tanto, la reacción de los conductores. Para que sea óptimo recorrer largos kilómetros, el habitáculo debe rondar los 22 grados.

Por ello, antes de salir de viaje durante los próximos meses recuerde comprobar si el aire acondicionado funciona y enfría correctamente, que haya gotas de agua en el suelo al utilizarlo es una buena señal de que el circuito se encuentra en perfectas condiciones.