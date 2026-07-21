Juan, mecánico: "Si no funciona el aire frío, pero hay gas, el problema puede estar en el compresor del coche"

España se prepara para una nueva ola de calor que dejará máximas de 45ºC, con estas altas temperaturas a la vuelta de la esquina, tener en perfecto estado los climatizadores es la clave para sobrevivir en las próximas jornadas.

Y más, si se tiene pensado realizar un viaje en carretera, el aire acondicionado del coche es un sistema que también necesita un mantenimiento específico. Si funciona, pero no emite aire frío, puede ser sinónimo de avería.

Juan, a través de las redes sociales de @cosasdetaller, expone uno de los fallos invisibles que sufren los coches actuales. "Si no funciona el aire frío, pero hay gas, el problema puede estar en el compresor del coche", afirma.

Aire condicionado del coche. Envato

En su vídeo, el mecánico muestra el caso real de un cliente al que su climatizador había dejado de producir aire frío. Al conectar los manómetros, (instrumentos que miden la presión de líquidos o gases), comprueba que existe presión, tanto baja como alta, lo que confirma la existencia de gas.

Con estos datos y el coche en marcha, las presiones apuntan directamente a un fallo en el compresor, un diagnóstico que acaba corroborando al conectar la máquina de diagnosis.

Seguidamente, al desmontar la pieza, el escenario que se encuentra en el taller es el peor posible, ya que el compresor estaba completamente roto y desecho. El precio de la sustitución puede llegar a alcanzar los 1.200 euros. "Es una avería bastante grave", aclara.

El problema en cuestión es que se requiere una intervención bastante meticulosa para solucionar el problema y evitar que el nuevo compresor se vuelva a romper al poco tiempo, además es necesario limpiar todo el sistema a fondo.

En estos casos, es vital sustituir otras piezas, especialmente destaca el filtro deshidratador, la válvula de expansión y el condensador, ya que sus conductos de gas son finos y cualquier obstrucción, por pequeña que sea, puede arruinar la reparación realizada.

Tras haber finalizado todas las sustituciones necesarias y haberlo limpiado, se debe hacer una recarga de gas. Para comprobar que todo es correcto, el mecánico introduce un termómetro en la salida de la ventilación, comprobando que la temperatura del aire desciende hasta estar entre los 4 y los 7 grados centígrados.

Otro paso fundamental está en el sistema electrónico, es indispensable eliminar los códigos de error almacenados sobre la climatización. Si se omite este paso, en algunos modelos el compresor ni siquiera se iniciará.

En estas temporadas de calor extremo los mecánicos están desbordados y el consejo que da el experto es claro: "si tienes problemas con el aire acondicionado, no dejes para última hora el pedir cita en el taller".