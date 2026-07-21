Ford desploma un 70% su beneficio en España por la menor actividad de Almussafes y la ausencia de extraordinarios

Ford España, la sociedad encargada de la actividad de la multinacional automovilística estadounidense en territorio patrio, cerró el ejercicio 2025 con un desplome en su beneficio del 70,4% en la comparativa interanual, hasta situarlo en los 69,8 millones de euros.

Dicha merma se explica por la ausencia de dividendos extraordinarios, así como por el deterioro del negocio experimentado durante el pasado año, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.

Cabe recordar que la actividad que realiza Ford en España está dominada por la producción de vehículos y motores en su planta valenciana de Almussafes. Una factoría que desde 2024 tan sólo produce el Kuga, tras dejar de hacer lo propio con el Ford Transit Custom.

En 2025, Ford España no cobró dividendos de sus empresas participadas como sí hizo en 2024 por parte de la filial francesa Groupe FMC France, la cual le aportó 194,9 millones de euros. Así las cosas, los ingresos financieros de Ford España se situaron en los 18,8 millones de euros, generados principalmente por intereses del sistema de cash pooling con entidades del grupo como Ford Werke y FILM.

A nivel operativo, las ganancias del negocio industrial y comercial de Ford España cayeron un 33% en la comparativa interanual, hasta situarse en los 43,3 millones de euros.

Caída productiva

Dicho deterioro operativo se explica por una menor cifra de negocios, la cual cayó un 11% en 2025, hasta alcanzar los 4.623,6 millones de euros, derivado de la pérdida de volumen de la factoría de Almussafes.

La planta valenciana fabricó el año pasado un total de 98.591 modelos Kuga, lo que supuso un descenso del 18,7% en la comparativa interanual. Asimismo, la fabricación de motores y componentes se redujo en 2025 un 37,1%, hasta las 170.665 unidades, mientras que el ensamblaje de baterías tan sólo se incrementó en 408 unidades en comparación con el ejercicio anterior, hasta las 83.879 unidades.

De otra parte, el gasto en provisiones comerciales aumentó un 45,6%, hasta los 45,8 millones de euros.

Con todo, el resultado de explotación de Ford España en 2025 se redujo un 49,4%, hasta los 43,3 millones de euros.