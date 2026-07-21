La fiebre del 'caravaning' no cesa: las ventas crecerán hasta un 20% en 2026 pese al déficit de infraestructuras

El caravaning, esa industria que aglutina la actividad de autocaravanas, caravanas y campers, ha experimentado en la última década un crecimiento sin precedentes. Todo ello impulsado tras la llegada de la pandemia de Covid-19, el cual dio a conocer una forma alternativa de viajar. Sin embargo, al igual que sucede con los turismos, el sector aún no ha recuperado las cifras prepandemia.

Ahora bien, el desempeño que presenta en el primer semestre del año es más que notorio. Entre enero y junio se han matriculado en España un total de 4.429 autocaravanas, caravanas y campers nuevas, lo que supone un crecimiento del 29,6% en la comparativa interanual, cuando se comercializaron 3.417 unidades, según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar).

Las previsiones que maneja el sector para el presente ejercicio pasan por elevar las ventas "entre un 15% y un 20%", explica Belén Campos, portavoz de Aseicar en una conversación con EL ESPAÑOL-Invertia. Esto supondría cerrar 2026 con hasta 7.280 vehículos de caravaning, cifras que aún se mantendrían por debajo de los registros de 2019, cuando se matricularon 7.534 caravanas, autocaravanas y campers.

Sin embargo, este crecimiento contrasta con una demanda histórica del sector: la falta de áreas de autocaravanas. Antes de entrar en materia conviene señalar que España cuenta con un parque móvil de vehículos caravaning de 372.500 unidades al cierre de 2025. De este parque, 244.000 unidades corresponden a caravanas; otros 100.000, a autocaravanas; y 28.500 campers.

Dicho de otra forma, España cuenta con el 7% del parque de caravaning de Europa.

Pero el interés en este tipo de vehículos no se resume única y exclusivamente a las compras de modelos nuevos, sino que también es creciente en los de ocasión.

En el primer semestre del año, las compras de modelos de caravaning de ocasión en España se han incrementado un 6% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 16.711 unidades. Dicho de otra forma, por cada vehículo nuevo matriculado en España se venden 3,7 de ocasión.

Déficit de infraestructuras

Es un parque menor en comparación con los que tienen Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia, pero España presenta un déficit importante en la instalación de áreas de autocaravanas respecto al resto.

Y esto en un país en el que para este año se prevé la llegada de más de 100 millones de turistas internacionales es algo a tener en cuenta.

"En el interior se abren áreas de autocaravanas a espuertas. Es en las zonas de costa donde surgen estos problemas todos los años. Es una cuestión que depende de los ayuntamientos. En octubre se aborda el problema, el cual no llega a consumarse nunca y al año siguiente nos encontramos en las mismas circunstancias: la falta de infraestructuras", apunta Campos.

En 2026, España cuenta con 1.750 áreas para autocaravanas, lo que supone menos de la mitad de las que cuenta Italia, casi tres veces menos de las que dispone Alemania y casi cuatro veces menos en comparación con las que tiene Francia, el cual es considerado como el mejor mercado para el autocaravanista dado su extensa red de áreas de las que dispone.

En total, España cuenta con 11.000 plazas de pernocta en áreas de autocaravanas y otras 100.000 en parcelas en cámpings.

El crecimiento del parque no ha sido acompañado con el de las infraestructuras. Sólo por poner en contexto, en 2010 España contaba con 180 áreas de autocaravanas, es decir, casi 10 veces menos que en la actualidad. Ahora bien, la patronal reconoce que para dar servicio al autocaravanista español y al resto procedente de Europa se necesitan "2.000 áreas adicionales".

Y es que si bien el parque de este tipo de vehículos se sitúa en los 372.500 vehículos, la previsión de movimientos de vehículos caravaning en el territorio nacional alcanza el medio millón de unidades entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

Todo ello motivado por numerosos viajes de extranjeros al territorio nacional, así como los viajes que se realizan hacia Marruecos. En total, las previsiones de desplazamientos de vehículos caravaning para el verano en España se sitúa en los 123.000.

Cambio de la normativa

Uno de los principales cambios que ha sufrido este año el sector ha venido acompañado de un Real Decreto. Concretamente, el 518/2016 en el que se introduce un apartado específico sobre el estacionamiento de autocaravanas.

Una demanda que el caravaning reivindicaba desde hacía más de 15 años.

La norma recoge que las autocaravanas podrán estacionar en los municipios sin poder ser discriminadas como hasta ahora. Eso sí, la potestad reguladora del estacionamiento y parada la mantendrán los Ayuntamientos en las vías urbanas, dado que son de su competencia.

Así, el Real Decreto recoge que el estacionamiento de estos vehículos en los municipios deberá hacerse sin extender elementos propios que desborden el perímetro del vehículo, deberá descansar sobre neumáticos, con posibilidad de calzas o cuñas de seguridad, al tiempo que no se podrán verter fluidos procedentes del habitáculo.

Los precios se mantienen

Lo cierto es que este año no se ha producido un incremento en los precios de los vehículos. Ahora bien, es importante tener en cuenta que las distintas disrupciones que se produjeron en la cadena de suministro entre 2020 y 2024 provocaron un incremento del 25% en los precios de estos vehículos.

Unas disrupciones que afectaron a toda la cadena de valor del automóvil tras la salida de la pandemia. Entonces se produjo una escasez de semiconductores que obligó a los fabricantes a producir los modelos más rentables. Pero durante estos cuatro años también afectó la inflación derivada de la guerra de Ucrania o el incremento de las materias primas.

Asimismo, la flota de alquiler de este tipo de vehículos en España alcanza las 8.000 unidades. No obstante, este año la flota puede alcanzar las 10.000 unidades en alquiler debido al eclipse solar del próximo 12 de agosto.

En definitiva, España se enfrenta un año más a la escasez de áreas de autocaravanas. Todo ello en un verano en el que se prevé un récord de desplazamientos por carretera en el verano y en el que la fiebre del caravaning no parece remitir.