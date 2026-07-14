Kia recorta su beneficio un 0,5% en España en 2025, hasta los 14,1 millones, por el alza de los costes operativos

Kia Iberia, la filial española de la multinacional surcoreana, cerró el pasado ejercicio 2025 con una merma del 0,5% en comparación con el ejercicio anterior, hasta situarlo en los 14,1 millones de euros.

Un descenso que se explica por el incremento de la presión competitiva, así como por el aumento de ciertos costes operativos y de provisiones, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

De esta manera, los gastos operativos, entre los que se incluyen alzas de servicios como publicidad, marketing y transportes, se incrementaron un 12,7%, hasta alcanzar los 137,6 millones de euros.

Asimismo, las provisiones comerciales registraron un incremento en el balance del 12,6% en la comparativa interanual, hasta situarse en los 76,9 millones de euros, mientras que el impacto de las provisiones en la cuenta de resultados se situó en los 56,4 millones de euros, un 32% más frente a 2024, con el objetivo de cubrir los objetivos y garantías comerciales de su red.

En lo que a facturación se refiere, la cifra de negocios de Kia Iberia cayó un 1,1% en la comparativa interanual, hasta situarse en los 1.360,4 millones de euros.

Un descenso que se explica por la caída en las ventas de vehículos del 1,2%, que se situó en los 1.188,5 millones de euros. En cuanto al volumen, Kia logró matricular en el mercado patrio un total de 56.694 unidades, lo que supuso un 1% menos en comparación con 2024.

De hecho, Kia se posicionó como la séptima marca más vendida del mercado español, con una cuota de mercado del 5,2%.

Dicha merma en las matriculaciones se explica por una mayor presión competitiva por parte de los fabricantes chinos.

El resultado de explotación de Kia Iberia en 2025 registró un alza del 1,1%, hasta alcanzar los 20 millones de euros. Un incremento que se explica por el descenso registrado en el coste de los aprovisionamientos, así como a un menor impacto en el deterioro de existencias.

De otra parte, Wible, la joint venture de alquiler de vehículos que mantiene al 50% con Repsol, registró un incremento de las pérdidas del 36,4%, hasta situarlas en los 847.000 euros.

A nivel laboral, la sociedad finalizó el ejercicio 2025 con un total de 109 trabajadores, lo que supone tres más en comparación con el ejercicio anterior. Los gastos de personal de la sociedad también experimentaron un crecimiento del 14,1% en la comparativa interanual, hasta situarse en los 12,1 millones de euros.

Ventas al alza para 2026

De cara al ejercicio en curso, Kia Iberia prevé que sus ventas en el mercado español alcancen las 70.000 unidades. Una revisión al alza, dado que la compañía estimaba comercializar 65.000 unidades este año.

Dicho incremento se explica "gracias a una importante apuesta de producto", lo que también equivaldría a un incremento del 20%.