Stellantis lanzará una versión de furgoneta de bajo coste para blindar su liderazgo europeo frente a nuevos competidores

Stellantis mueve ficha a la hora de mantener su posición de liderazgo en el segmento de vehículos comerciales en Europa. El consorcio francoitaloamericano prepara la llegada de una nueva versión destinada a ampliar su gama de furgonetas compactas.

Y lo hace en un momento en el que los fabricantes chinos, mucho más competitivos que sus rivales occidentales, empiezan a desplegar su gama de vehículos comerciales. Cabe tener presente que Stellantis es líder en este segmento en Europa, donde cuenta con una cuota de mercado del 48,2%.

Stellantis Pro One, la división de vehículos comerciales del grupo automovilístico, lanzará en noviembre la versión Smart Compact Van, la cual estará disponible en el Citroën Berlingo, el Fiat Doblò, el Opel Combo y el Peugeot Partner. Dicha versión se fabricará en las factorías que el grupo tiene en Vigo, la planta con mayor producción de la península ibérica, y Mangualde (Portugal) y, más adelante, se producirá en Turquía.

Dicha versión ha sido desarrollada a partir de datos recogidos de conductores profesionales en condiciones de uso reales. Dichos datos revelaron que el 40% de los clientes no está interesado en una configuración de tres asientos y que estos conductores profesionales viajan solos aproximadamente el 80% de su jornada laboral.

Esto llevó a Stellantis a incorporar de serie el Flexiseat, un asiento modular para el acompañante que se puede plegar para ampliar el volumen de carga. Además, se puede complementar con la Modutable, una mesa modular que puede funcionar para trabajar o comer.

Interior Citroën Berlingo First. AFPH

Asimismo, el grupo ha adaptado una estrategia multitecnológica con esta versión. De esta manera, la versión Smart Van Compact, cuyos pedidos se abrirán el próximo mes de septiembre, estará disponible en versión 100% eléctrica, con hasta 270 kilómetros de autonomía, y con tres motores de combustión interna (dos diésel de 100 y de 130 CV y uno de gasolina de 110 CV) con cambio manual.

De cara al año que viene, Stellantis también ofrecerá una versión microhíbrida de 48 V para la Smart Compact Van.

Versiones económicas

Stellantis ha confirmado que el lanzamiento de la versión Smart Compact Van se realizará con precios inferiores a los del resto de la gama, tanto para los motores de combustión como para las variantes completamente eléctricas.

Así las cosas, las versiones de combustión serán, dependiendo de la región, hasta 1.300 euros más económicas que la gama actual. Por su parte, la versión eléctrica será hasta 3.000 euros más barata que la gama actual.

El asiento modular Flexiseat en el Fiat Doblò EasyPro. AFPH

Lo cierto es que la división Pro One es una de las cuatro en las que se apoya la estrategia de crecimiento del consorcio automovilístico, denominada FaSTLAne 2030, en la que prevé alcanzar una rentabilidad del 7%.

Desde Stellantis consideran que el lanzamiento de esta nueva versión acaparará una cuarta parte de las ventas y no sólo se centrará en el mercado europeo, sino que también apostará por la región de Oriente Medio y África.

Soluciones inteligentes

Esta nueva versión estará disponible en cuatro modelos de distintas enseñas. Se trata del Citroën Berlingo First, Fiat Doblò EasyPro, Opel Combo Start y Peugeot Partner Active.

Gracias a la versión Smart Compact Van, todas ellas podrán contar con una serie de soluciones inteligentes de almacenamiento con el fin de optimizar el espacio y la facilidad de uso a bordo.

Silueta del Peugeot E-Partner Active. Peugeot

Entre estas está la Moduconsole, una consola central provista de posavasos y un compartimento cerrado extraíble que puede adaptarse a distintos usos. Pero también estará disponible el Dashbox, un salpicadero dotado de dos guanteras y un posavasos.

Otra de estas soluciones es el Drive Drawer, un cajón situado bajo el asiento del conductor. Por último, destaca el Moduwork, configuración que incluye un tercer asiento central el cual se puede transformar para mejorar la funcionalidad: incorpora un compartimento portaobjetos cerrado y se puede combinar con un asiento de acompañante y una mesa plegable, o abrir un espacio de carga para transportar objetos largos.

Desde el grupo automovilístico reconocen que no ven a los fabricantes chinos como una amenaza, sino como una oportunidad. De hecho, aseveran que en China no hay mercado para este tipo de vehículos. Lo cierto es que Stellantis mueve ficha para perder el menor terreno posible en un segmento que domina, el de las furgonetas compactas.