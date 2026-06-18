JLR da un volantazo a su estrategia: desarrollará más modelos híbridos para seducir a las grandes fortunas de EEUU

JLR, el mayor fabricante automovilístico británico bajo el que se encuadran marcas como Jaguar, Range Rover, Defender y Discovery, ha dado un volantazo a su estrategia de cara a los próximos años.

Si hasta ahora esta estrategia pasaba por centrarse en los vehículos eléctricos de lujo, la nueva hoja de ruta contempla el desarrollo de más modelos híbridos no enchufables y, sobre todo, un importante crecimiento en EEUU, el segundo mercado más grande del mundo y que concentra al 40% de los millonarios del planeta.

Todo ello se produce en un momento en el que China, el mercado más grande del mundo, presenta una caída de la demanda interna. Situación que se une a la contracción que también sufre el segmento del lujo. De hecho, las ventas de JLR en el gigante asiático en su ejercicio fiscal 2026 -comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026- cayeron un 26,9% en tasa interanual, hasta situarse en las 34.500 unidades.

De esta manera, las marcas Range Rover, Defender y Discovery ofrecerán tecnologías híbridas no enchufables (HEV, por sus siglas en inglés), microhíbridas (MHEV), híbridas enchufables (PHEV) y completamente eléctricas (BEV). Jaguar, por su parte, contará con una oferta completamente eléctrica.

Una decisión que supone dar marcha atrás a los planes que se manejaban en 2023 que pasaban por convertir la factoría inglesa de Halewood en una instalación de producción de vehículos eléctricos.

'Hiperenfoque' en EEUU

La nueva hoja de ruta de JLR pasa por un 'hiperenfoque' -como denomina el propio grupo- en EEUU.

P.B. Balaji, consejero delegado de JLR, aseguró que "para manifestar plenamente el poder de nuestras marcas, intensificaremos nuestra atención en Norteamérica, nuestro mercado más importante. La creciente demanda de productos de lujo, junto con la fuerte preferencia que observamos por nuestras marcas, indica un importante potencial de crecimiento".

El directivo indio también reconoció que exploran "nuevos segmentos de alto potencial para nuestra marca Defender". "Nuestra aspiración, en los próximos años, es que nuestro negocio en EEUU alcance el tamaño de todo el negocio de JLR tal como existe hoy", aseveró P.B. Balaji.

Para entender estas cifras baste con decir que las ventas de JLR en Norteamérica en su ejercicio fiscal 2026 supusieron el 28% del total, con 99.900 unidades comercializadas, un 16,9% menos frente al ejercicio anterior. Dicho de otra manera, JLR tendrá que convencer en los próximos años a más de 252.000 nuevos millonarios en EEUU.

Cabe recordar que JLR explora de la mano de Stellantis oportunidades de colaboración en el desarrollo de productos en EEUU. De hecho, el grupo automovilístico británico tiene concentrada su actividad productiva en Reino Unido, Eslovaquia y China, a través de una joint venture con Chery, al tiempo que tiene plantas de ensamblaje en India y Brasil.

En cuanto a la eficiencia operativa, JLR mantiene sus planes de recortar 1.700 millones de libras esterlinas (unos 2.000 millones de euros) en costes en los dos próximos años. Dicho recorte llevará aparejado un ajuste productivo con el objetivo de alcanzar el breakeven. De esta manera, la idea del grupo es pasar de 425.000 a 300.000 unidades producidas.

Previsiones

A nivel financiero, las previsiones de JLR para el presente ejercicio fiscal 2027 pasan por alcanzar una rentabilidad del 4% -cerró el ejercicio fiscal con un margen del 0,7%, afectado por los aranceles y un ciberataque que obligó a paralizar la producción- y elevar su facturación un 13% en la comparativa interanual, hasta los 26.000 millones de libras (30.047 millones de euros).

Las inversiones del consorcio automovilístico británico alcanzarán los 3.700 millones de libras (4.275 millones de euros), lo que supondrá un alza del 2,7% en la comparativa interanual. Asimismo, JLR prevé que el flujo libre de caja alcance el breakeven este año, viniendo de unos números rojos de 2.300 millones de libras (2.657 millones de euros).

Las previsiones ofrecidas por el grupo no convencieron a los accionistas de Tata Motors, matriz de JLR, cuyas acciones llegaron a caer hasta un 10% en la sesión de ayer. Al cierre de la sesión, los títulos de Tata Motors cerraron con un descenso del 8,30%, hasta las 360,95 rupias (3,29 euros).