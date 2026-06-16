Es oficial: la DGT ofrece examinar a todos los alumnos ya formados como medida excepcional

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado recientemente el nuevo Plan de Refuerzo Operativo de Exámenes (PRO). Una medida excepcional y piloto que tiene el objetivo de movilizar todos los recursos disponibles y solucionar los supuestos retrasos en la oferta de exámenes prácticos del permiso B en ciertas provincias.

Para ello se ha puesto a disposición de las autoescuelas todos los examinadores necesarios que se necesitan para atender a la demanda, tal y como recalca el propio organismo.

El plan pretende desmontar así el argumento de las asociaciones de autoescuelas que destacan que la presentación real de alumnos no ha llegado ni al 10% de la supuesta lista de espera.

Joven estudiante con su nueva licencia de conducir istock

Con ello se aclara que la enorme diferencia se debe a que las autoescuelas contaban como lista de espera a todos aquellos alumnos que habían aprobado el examen teórico y por lo tanto disponen de un plazo de dos años para hacer el práctico. Y no a los alumnos que realmente están ya preparados.

Esta medida comenzó a implantarse desde el pasado mes de mayo en cuatro provincias piloto.

La primera de ellas es Navarra en la cual se presentaron solo 275 alumnos frente a los más de 6.000 que las autoescuelas afirmaban tener listos. De ellos aprobaron una cantidad de 164 alumnos y suspendieron 111.

A ella se suma Lleida, donde se examinaron 312 alumnos de los supuestos 5.000 preparados. Tal y como destaca la DGT, el porcentaje de aprobados fue de 46,15%. Por otro lado, en Almería, se presentaron 630 alumnos de los 8.000 anunciados, de ellos, aprobó el 70%.

Finalmente Palma de Mallorca, que según los datos había 8.000 alumnos previstos y solo se presentaron 407 , más de la mitad (210) suspendieron.

Se tiene previsto extender este plan a otras comunidades para absorber así la demanda real. Entre las localidades estarán Tenerife , donde se realizarán exámenes los dos últimos sábados de junio con una previsión de 575 alumnos frente a los 11.000 que se esperaban en un inicio. Ha sido retrasado por la visita del Papa.

También está en este plan Barcelona con una lista real de 1.450 alumnos frente a los 63.000 que supuestamente estaban preparados. Sus pruebas comenzaron el pasado 13 de junio y se extienden hasta el próximo día 27.

Con ello el organismo pretende evitar los cuellos de botella creados por bajas temporales o jubilaciones, además recuerdan la creación de 130 nuevos puestos para alcanzar una ratio de 21 examinadores por cada millón de habitantes en nuestro país.