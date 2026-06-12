El 88,8% de la plantilla de Nissan en Barcelona ratifica el acuerdo de ERE de 195 personas

Los trabajadores de las plantas de Nissan en Barcelona han ratificado el acuerdo de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá la salida de 195 trabajadores.

De esta manera, el 88,85% de la plantilla ha votado a favor del acuerdo en el que se logró rebajar en 16 el número de salidas frente a las 211 que se propusieron en un primer momento.

Además, el preacuerdo ratificado contempla prejubilaciones para los trabajadores a partir de 54 años.

En el caso de las personas que tienen 54 años, se les ofrece el 75% del salario hasta que cumplan los 61 años, y a los trabajadores que tienen a partir de 55 años, el 80% del salario hasta los 62 años y un convenio especial con la Seguridad Social hasta los 63 años.

Para el resto de afectados, se ha pactado una indemnización de 50 días por año trabajado, sin máximo más un lineal de 750 euros por año trabajado.

Asimismo, el preacuerdo garantiza la aplicación de estas condiciones en caso de que se presentara otro expediente durante los próximos tres años (hasta junio de 2029).

Cabe tener presente que Nissan y la Administración, como mediadora en esta negociación, se han comprometido a buscar opciones para ayudar a recolocar a las personas afectadas.

Este ERE afecta a los tres centros que Nissan tiene en Cataluña: el centro de recambios de El Prat de Llobregat, el más afectado y cuyo futuro preocupa a los sindicatos; el centro técnico de la Zona Franca de Barcelona; y el centro de áreas funcionales de El Prat -recursos humanos y prevención-.