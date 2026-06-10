Diego, camionero en España: "Trabajando en internacional ganas a partir de 3.000 euros al mes para arriba"

El trabajo de aquel que recorre las carreteras dentro de una cabina es una profesión de contrastes, tal y como relata Diego, quien habla sin tapujos sobre los sueldos del sector de la logística en la península.

Según expone a través de las redes sociales con su cuenta @diieegogz, la cantidad económica varía significativamente dependiendo del tipo de modalidad elegida.

En las rutas regionales, en las cuales los conductores pueden regresar a su vivienda cada día, el sueldo, en la mayoría de los casos tal y como recalca el experto ronda "aproximadamente los 2.000-2.300 euros".

Conductor de camión que viaja larga distancia. Istock

Siguiendo con los tipos de rutas encontramos las regionales, en las que la cuantía económica se incrementa hasta alcanzar la horquilla de 2.400 euros y 3.000 euros, mientras que en el transporte internacional, depende de si el pago es por kilómetros o con otras bases, es "a partir de 3.000 euros para arriba", confirma.

Esta última declaración coincide con los datos de la asociación patronal Astic, que subraya que los sueldos promedio de los transportistas se sitúan entre un 30% y un 135% por encima del coste de vida básico.

Sin embargo Diego advierte que no es oro todo lo que reluce, especialmente si uno decide establecerse como autónomo. Aunque genere más dinero, también se asumen grandes responsabilidades económicas como es el coste en gasóleo, los mantenimientos, las averías en los talleres y otros imprevistos.

A estos gastos evidentes se unen otros más silenciosos como la alimentación. Y es que el camionero destapa que si el trabajador no se organiza correctamente puede llegar a gastar entre 15 y 20 euros diarios en comida de mala calidad. Para evitarlo él mismo ha creado su propio libro electrónico donde incluye menús reales y fáciles de preparar en la propia cabina.

Aparte del día a día, el contexto del transporte en carretera en España atraviesa un momento crítico debido a la falta de relevo generacional. Más de la mitad de los camioneros supera los 55 años, mientras que los jóvenes de menos de 25 representan tan solo el 3% del total.

Y aun así, resulta paradójico que, como recalca Diego, es un sector caracterizado por ser especialmente duro y, aun así, aunque falten conductores, el 81% de las personas que se dedican a ello están satisfechas según los datos de la encuesta realizada por IRU en colaboración con Truckfly by Michelin.

En dicho estudio se analizaron 1.100 camioneros en siete mercados clave a nivel europeo. Está claro que la profesión no es sencilla, pero se complica cuando los trabajadores no cumplen la normativa en las rutas.

Y por ello cada vez más las autoridades prestan especial atención a los tiempos de descanso y los límites de velocidad. Exceder en más de un 50% los límites tiempos de circulación o reducir a la mitad los descansos es una infracción muy grave castigada con 500 euros, seis puntos e incluso la inmovilización del vehículo. Un precio alto por poner no solo en riesgo al conductor, sino también a los demás usuarios de la vía.